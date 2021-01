Übernachtung nicht gestattet

Gerüchte kamen zu Wochenanfang auf, dass der Wohnmobilstellplatz in Lauheide am Sonntagmorgen geräumt worden sei. Das sei aber nicht richtig, erklärte Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann auf Nachfrage. Vielmehr sei es so gewesen, dass dort am Samstagnachmittag 42 Wohnmobile gestanden hätten, deren Fahrer bis auf einen, dessen Batterie schlappgemacht habe, noch am Abend weitergefahren seien.

Allerdings ist das wohl auch auf sanften Druck es Ordnungsamtes geschehen. Als sich Thomas Riddermann am Samstag selbst einen Überblick vor Ort verschafft hatte, hatte er auch mit dem Platzbesitzer gesprochen und diesem mitgeteilt, dass Übernachtungen zu touristischen Zwecken laut Coronaschutzverordnung nicht gestattet seien – und dass er am Sonntagmorgen wiederkommen werde. Der Besitzer möge doch darauf einwirken, dass die Wohnmobile bald wieder verschwinden. Ansonsten drohten Strafen. Und diese sind nicht von Pappe: 250 Euro für denjenigen, der dort übernachtet, und 5000 Euro für den, der das Angebot gemacht hat, das heißt für den Platzbesitzer.

Die Coronaschutzverordnung sehe vor, dass keine Übernachtungsangebote für private Zwecke gemacht werden dürften, erläuterte der Ordnungsamtsleiter. Wohnmobilbesitzer dürften das Gasthus Lauheide aber anfahren, um dort den Außer-Haus-Service zu nutzen und zu essen. Auflage sei dann nur, dass die Speisen in mindestens 50 Metern Entfernung zur Gaststätte verzehrt würden. Über Nacht dürfe dort aber nicht gecampt werden.

Generell ist Tourismus momentan nicht gestattet. Hotels dürfen nur Gäste aufnehmen, die aus beruflichen Gründen dort unterkommen müssen. Das gilt auch für Campingplätze. Ausnahme sind Dauercamper, die ihre Wohnwagen oder Reisemobile nutzen dürfen.

Das Ordnungsamt will das Verbot von touristischen Übernachtungen in nächster Zeit nicht nur in Lauheide durchsetzen, sondern auch am Busparkplatz an der Planwiese, wo auch immer wieder Reisemobilfahrer Station machen. „Wir werden dort Hinweiszettel anbringen, die darauf hinweisen, dass man dort nicht übernachten darf. Zu privaten Zwecken darf man da nicht bleiben“, so Riddermann.

Ausnahmen gibt es auch: Wenn zum Beispiel eine Familie von weither anreise, um einen Verwandten beispielsweise im Rochus-Hospital zu besuchen, dann dürfe man dort für eine Nacht bleiben. Aber generell gehe es darum, den „großen Tourismus“ zu unterbinden.