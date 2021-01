Freude über den Impfstart

Weniger Veranstaltungen, weniger Treffen in Gruppen, doch einen intensiveren Kontakt zu den Bürgern, den haben sowohl Telgter Bürgermeister Wolfgang Pieper ( Grüne ) als auch der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier ( CDU ) in den vergangenen Monaten während der Pandemie registriert, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Haus des Landtagsabgeordneten. Jetzt trafen sich die beiden zusammen mit dem Telgter CDU-Fraktionschef Christoph Boge, um sich über landespolitische Vorgänge, aber auch Telgter Themen auszutauschen.

Die Situation in der Emsstadt mit hohen Inzidenzzahlen in den vergangenen Wochen schilderte Pieper. Es sei eine „quälende Situation, in der viele Akteure auf dem Zahnfleisch gehen“, sagte er. Er sei jedoch seinem Team im Haus und dem Kreisgesundheitsamt dankbar für die gute Arbeit. Zudem freue er sich über die „große Hilfsbereitschaft“ in der Stadtgemeinschaft. Er registriere den Willen, die Krise zu bewältigen.

Daniel Hagemeier erläuterte die Strategie der Landesregierung. Bewusst werde mit den Altenheimen beim Impfen gestartet, da dort 50 bis 60 Prozent der Sterbefälle registriert würden. Derzeit ginge man den nächsten Schritt an und impfe die besonders von Covid-19 betroffenen Beschäftigten in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern. Im Februar werde in den 53 Impfzentren mit Personen gestartet, die über 80 Jahre alt sind. Bis zum Spätsommer/Herbst werde jedem Bundesbürger ein Impfangebot gemacht werden können. Aber es dürfe nicht vergessen werden: „Die Geschwindigkeit der Impfungen bestimmt weiterhin die zur Verfügung stehenden Impfdosen“, sagte er.

„Ich bin dankbar dafür, dass wir die Strukturen und den Impfstoff haben“, betonte Pieper. „Ich halte die Strategie der Landesregierung für grundsätzlich richtig.“ Einig waren sich die beiden, dass nicht alles kaputtgeredet werden sollte.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und die Kostenlast, die bei den Kommunen für die Geduldeten liege, sprach Pieper ebenso an wie den im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ausbau der B 51 zwischen Telgte und Handorf. „Es ist ein Projekt, das nicht mehr in die Zeit passt“, sagte er. Es verdichte sich ein Bild, dass es eine Entwicklung gegen den Willen der Region sei und auch nicht zu den Klimaschutzzielen der Landesregierung passe. „Ein neues Nachdenken ist dringend erforderlich“, unterstrich Pieper. Daniel Hagemeier versprach, den Hinweis an das zuständige Verkehrsministerium zu geben.

Zum Thema Flüchtling merkte Hagemeier an, dass bei den Kosten für die Aufnahme von geflüchteten Menschen die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz um 110 Millionen auf 657 Millionen steigen.

„Es ist für mich wichtig, dass unsere Kommunen verlässlich planen und investieren können“, betonte der Landtagsabgeordnete. Die Rekordsumme von 13,6 Milliarden Euro an Zuweisungen an die Kommunen – für Telgte ein Plus von 155 000 Euro – trügen dazu ebenso bei wie die 2,72 Milliarden Euro, mit denen die coronabedingten Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern ausgeglichen würden. Telgte erhielt davon gut 5,29 Millionen Euro. Eine Investitionsquote von 10,3 Prozent des Haushalts – Ausgaben von gut 84 Milliarden Euro – sei die höchste Quote in NRW in den vergangenen 25 Jahren, merkte Hagemeier an. „Mit dem Landeshaushalt 2021 setzen wir klare Schwerpunkte bei den Ausgaben für Bildung und Familien, für die Bekämpfung von Kriminalität, für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit unserer Kommunen, unserer Krankenhäuser und der Infrastruktur des Landes. Für die Krankenhausversorgung stünden beispielsweise 776 Millionen Euro zur Verfügung, für den Bildungsbereich rund 20 Milliarden Euro und für die Innere Sicherheit 6,4 Milliarden Euro. Auch für das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ stehen erneut 100 Millionen zur Verfügung. „Es freut mich, dass im Jahr 2020 auch Vereine aus Telgte von diesem Programm profitiert haben“, sagte Daniel Hagemeier.