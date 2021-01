Das Kinder- und Jugendzentrum am Emstor hat derzeit nur in Ausnahmefällen für Jugendliche in Einzelgesprächen bei persönlichen Krisen geöffnet. Wer das Gespräch sucht, kann sich mit den Mitarbeitern vorab in Verbindung setzen oder spontan – während der Woche – nachmittags vorbeikommen.

Ab dieser Woche wird nun auch einzelnen Familien die Möglichkeit gegeben, die Einrichtung kennenzulernen und zu nutzen. Dienstags und donnerstags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr kann jeweils eine Familie für maximal zwei Stunden die Räumlichkeiten und die Spielmöglichkeiten des Treffs, nach vorheriger Anmeldung, nutzen. Zur Verfügung stehen unter anderem ein Kicker- und Billardtisch, ein Dartautomat, ein Musik- und Tanzraum sowie diverse Gesellschaftsspiele. Letztere dürfen auch auf Leihbasis mit nach Hause genommen werden.

Eine Begleitung, Betreuung oder Beratung durch die Mitarbeiter ist aufgrund der Vorgaben der Coronaschutzverordnung nicht möglich. Vor der Nutzung wird es aber eine kurze Einweisung geben. Verpflegung sollte mitgebracht werden.

Interessierte Familien können sich gerne unter info@jugendzentrum-telgte.de oder unter 72 095 informieren.