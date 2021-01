Club 100 wieder zum Leben erweckt

Die SG Telgte hat einen Club 100. Das ist keine Runde hochbetagter Mitglieder. Und der Name gibt weder einen Hinweis auf die Zahl der erzielten Tore oder Einsätze einzelner Spieler noch auf das Jubiläum, das die Sport-Gemeinschaft von 1919 vor zwei Jahren gefeiert hat. Der Titel bezieht sich auf die Spendensumme, die die Mitglieder pro Jahr mindestens zahlen. Der Förderkreis unterstützt ausschließlich den Kinder- und Jugendbereich der SG Telgte.

Den Club 100 gebe es schon seit etlichen Jahren, sagt Jens Hampel . Das Projekt habe Ende 2020 auslaufen sollen, „weil es nur noch drei Mitglieder gab“, erklärt der dritte Vorsitzende der SG. Er wollte diese Unterstützungsinitiative aber nicht sterben lassen. In Michael Heske fand er einen Mitstreiter. Die beiden überarbeiteten das Konzept und erweckten den Club 100 jetzt wieder zum Leben.

„Wir sind erst mal ganz locker angefangen“, sagt Hampel. Acht Mitglieder seien es derzeit. „Das große Rad haben wir noch nicht gedreht.“ Mit einsetzender Informationskampagne soll die Mitgliederzahl schnell vervielfacht werden.

Das Geld kommt allein dem Nachwuchs der SG Telgte zugute, und zwar nicht nur in der deutlich größeren Fußballabteilung, sondern auch in der Tischtennis-Sparte. In dem Informations-Flyer heißt es: „Wir möchten Kinder und Jugendliche für die angebotenen SG-Sportarten begeistern.“ Mit den Mitteln aus dem Förderkreis könnten Mitgliedsbeiträge für bedürftige Familien subventioniert, Übungsmaterialien erworben oder Feiern, Ausflüge und Trainingslager bezuschusst werden. „Wir unterstützen das, was sonst im Verein nicht oder nur teilweise unterstützt werden kann“, sagt Hampel. Keinesfalls sind die Spenden gedacht, um laufende Kosten im Spielbetrieb zu decken.

Eine Kommission aus Mitgliedern des Club 100 – laut Hampel bis zu fünf Personen – soll ein Vorschlags- und Mitspracherecht bei den jeweiligen Förderprojekten bekommen. „Das letzte Wort hat der Vorstand der SG, aber es soll immer einen engen Austausch mit dem Gremium geben“, betont der 3. Vorsitzende. Wenn es nicht genügend Interessierte für einen solchen Ausschuss geben sollte, „werden wir auch Mitglieder des Club 100 direkt ansprechen, ob sie nicht mitmachen wollen“.

Hampel betont, dass es sich um einen Förderkreis und nicht um einen Förderverein handelt. Die Unterschiede lägen vor allem im steuerlichen und organisatorischen Bereich. „Ein Förderkreis darf nur aus Privatpersonen bestehen, nicht aus Unternehmen“, so der Neu-Initiator. Die Spenden seien steuerlich absetzbar. 100 Euro ist die Mindestsumme im Jahr. „Natürlich gerne mehr, wer möchte“, sagt Hampel.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der SG Telgte (sg-telgte.de) oder per E-Mail unter club100@sg-telgte.de.