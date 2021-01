Neun Bewohner des Altenheims Haus Maria Rast sind seit Beginn des Corona-Ausbruchs in der Einrichtung Ende Dezember verstorben. In den zurückliegenden sieben Tagen sind drei Senioren im Alter von 93, 92 und 83 Jahren in Verbindung mit dem Virus gestorben.

Trotz dieser traurigen Nachrichten blickt Altenheimleiterin Karen Ohlmeyer seit Wochenbeginn ein wenig optimistischer in die Zukunft. „Wir sind noch nicht durch, aber wir haben das Gefühl, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Es scheint wirklich aufwärts zu gehen“, erklärt sie. „Wir gehen im Moment davon aus, dass das Besuchsverbot ab dem 5. Februar aufgehoben wird.“ Die ersten Anmeldungen gebe es bereits.

Zehn Bewohner sind derzeit noch akut an Corona erkrankt. Vier von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Aber nicht alle befänden sich, so Karen Ohlmeyer, „vordergründig wegen Covid-19“ dort, sondern beispielsweise wegen eines Sturzes. Sie freut sich darüber, dass es auch den im Krankenhaus liegenden Patienten ein Stückweit besser geht.

20 Mitarbeiter von Maria Rast sind derzeit noch coronapositiv und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Freitag vergangener Woche habe es unter der Belegschaft die letzten neuen Corona-Fälle gegeben. Die Leiterin hofft aber, dass in der kommenden Woche eine Reihe von Mitarbeitern zurück zum Dienst kommen darf. Dann würde sich die Personalsituation auch weiter entspannen. Unter den Bewohnern gab es am 21. Januar den letzten positiven Test.

Auch wenn es aufwärts zu gehen scheint, müssen sich alle Bewohnerinnen und Bewohner ein Mal in der Woche einem Schnelltest unterziehen. Mitarbeiter seien dazu sogar alle drei Tage verpflichtet, erläutert Karen Ohlmeyer. „Manche lassen sich sogar jeden Tag testen.“ Was zum Teil auch zur eigenen Beruhigung beitrüge.