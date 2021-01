Ein Eichhörnchen hat es sich im Futterhaus im Garten der Familie Licher in Vadrup gemütlich gemacht und dabei für helle Aufregung unter den Vögeln gesorgt. Der seltene Gast habe sich aber nicht einschüchtern lassen und in aller Seelenruhe weitergefuttert, berichtet Alfons Licher. Genüsslich ließ sich das Tier den Festschmaus schmecken, der ihm von der Familie präsentiert worden war. Eine mühevolle Futtersuche konnte sich das Eichhörnchen an diesem Tag sparen. Vermutlich wird es sich gedacht haben: „Dahin komme ich in den nächsten Tagen doch gern noch einmal zurück.“