Wunschberuf zum Hobby gemacht

Wer ein Gespräch mit Reinhold Hobeling führt, der muss viel Zeit mitbringen und geduldig zuhören können. Er erfährt dafür aber auch sehr viel über die Aktivitäten und Begebenheiten im Beverdorf aus den vergangenen Jahrzehnten bis heute. Der 66-Jährige hat nicht nur Familie, Beruf, ehrenamtliches Engagement und Hobby in Einklang gebracht, sondern auch Zeichen gesetzt im Bemühen um ein lebendiges Beverdorf und in örtlichen Vereinen, wo er federführend in Verantwortung war und sich heute noch durch kleinere Tätigkeiten gerne einbringt. Sein großes Hobby ist das Bauen von Wind- und Wassermühlen.

Seit dem 17. Lebensjahr engagiert sich Reinhold Hobeling ehrenamtlich in örtlichen Vereinen. Fünf Jahrzehnte voller Schaffenskraft, die ihm viel Freude bereitet haben. Diskussionen, die nicht ausbleiben, darin einbegriffen. Wer die Liste der Tätigkeiten wahrnimmt, der muss Hobeling großen Respekt zollen. Er hat Ideen eingebracht, diese selbst oder mit dem Team umgesetzt – da hat sich auch für die Allgemeinheit viel entwickelt.

Beruflich ist Hobeling seit 1991 beim größten Westfälischen Versicherer im Außendienst tätig. „Von meinem Vater Bernhard muss ich wohl einiges an handwerklichem Geschick geerbt haben. So machte ich meinen Wunschberuf bis heute zu einem meiner Hobbys“, erklärt Reinhold Hobeling. Tüfteln und Vorhaben umsetzen bis das Ziel erreicht ist, das ist schon zu einem besonderen Hobby geworden: der Bau von Wind- und Wassermühlen.

Seine Freizeit verbringt Reinhold Hobeling daher gerne in seiner Werkstatt. Schon bevor er seine Frau Gerlind heiratete, war sein Interesse an Wind- und Wassermühlen sehr groß. Mit Bildern und Informationsmaterialien als Vorlage baute er 1994 die erste etwa drei Meter hohe Windmühle – ohne große Maschinen und überwiegend aus Restholzbeständen vom Reiterhof seines Bruders. Bevor sie dort aufgestellt wurde, war sie als Ausstellungsstück 1994 bei Planten & Bloomen auf dem Dorfplatz ausgestellt. 2009 wurde das Unterteil erneuert. Flügel des vom Wind drehbaren Oberteils sind heute noch erhalten.

Nach dem Umzug vom Reiterhof Schulze Hobbeling in die Lütkenheide 42 baute Reinhold Hobeling eine Windmühle für sich. Passend zur Hochzeit mit Gerlind im Jahre 1999 war sie dann auch fertig. Nach zwei Jahrzehnten hat er auch hier das Unterteil komplett mit Hartholz erneuert. Alle Mühlen haben Stürme wie „Kyrill“ oder „Friederike“ ohne Schaden überstanden. „Besonders beliebt ist die Windmühle bei den vielen Radfahrern, Grundschulklassen und Kindergartengruppen.“

Insgesamt hat Reinhold Hobeling sechs Windmühlen und drei Wassermühlen gebaut. So steht im kleinen Garten des Reiterhofes ein kleines Gartenhaus – „Omas Enkelstübchen“ – mit einem Wasserrad. Eine kombinierte Wind- und Wassermühle wurde 2014 sogar am Niederrhein in Xanten-Marienbaum aufgestellt – ebenfalls an einem Gartenteich.

Zwei Wind- und Wassermühlen möchte der Erbauer besonders erwähnen: Die Bockwindmühle im Garten an der Grevener Straße 159 in Vadrup wurde nahezu dem Original der Bockwindmühle in Dorumersiel nachgebaut. Nachts ist sie komplett beleuchtet. „In meinem Garten habe ich im Jahr 2000 eine Wassermühle gebaut. Das Kernstück ist das Wasserrad mit zirka 60 Kilogramm Gewicht.“ Die Achslagerung ist aus dem Jahr 1899 und war bis etwa 1965 in der hofeigenen Werkstatt meines Opas Josef Schulze Hobbeling als Zentralantriebsvorrichtung für gleich mehrere Altmaschinen mit nur einem Elektromotor installiert. „Sollte meine Gesundheit es erlauben, würde ich gerne noch ein oder zwei besondere Exemplare bauen. Ideen sind schon vorhanden.“