Nachhaltigkeit und ein respektvoller Umgang mit der Umwelt sind bei Cuxin DCM keine Schlagworte, sondern seit der Gründung ein zentraler Bestandteil der Geschäftsphilosophie. Umweltfreundliche Produkte und Verpackungskonzepte, Investitionen in nachhaltige Produktionsstätten und Firmengebäude und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien belegen dies. So ist der Produktionsstandort in Belgien mit der Umweltnorm DIN ISO 14001 zertifiziert, hat sich dem Minimum Energieverbrauch verpflichtet und verwendet 100 Prozent Ökostrom.

Auch im Bereich der CO-Emissionen hat sich das Unternehmen der Anforderung gestellt, noch grüner zu werden. In Zusammenarbeit mit der Firma COlogic , einem Experten auf dem Gebiet des CO-Fußabdrucks und der Erreichung von CO Neutralität, wurden die CO-Emissionen des gesamten Unternehmens genau ermittelt, Einsparungspotenziale identifiziert und der CO-Fußabdruck weitmöglichst reduziert. Der verbleibende, unvermeidbare Rest wird seit 2021 durch die Unterstützung sozialer Klimaschutzprojekte kompensiert.

Dafür ist das Unternehmen seit Jahresbeginn 2021 als CO-neutrales Unternehmen zertifiziert. Das von COlogic verliehene CO Neutral®-Label garantiert, dass Unternehmen, die dieses Label tragen, ihre lokalen und globalen Auswirkungen auf das Klima aktiv berechnen, reduzieren und kompensieren, um CO-neutral zu werden.

Das CO Neutral®-Label wird darüber hinaus von Vinçotte, einer unabhängigen und internationalen Zertifizierungsstelle, validiert. Dabei werden nicht nur die CO-Emissionen der Produktion berücksichtigt, sondern die des gesamten Geschäftsbetriebes, einschließlich der Emissionen von Firmenwagen und der allgemeinen Büroinfrastruktur.

Die Kompensation erfolgt durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Afrika. Diese Projekte verfolgen neben der globalen Einsparung von CO-Emissionen auch soziale Ziele. So werden zum Beispiel Familien in Ghana mit effizienten Kochherden ausgestattet. Dadurch können nicht nur große Waldgebiete vor der Abholzung geschützt, sondern gleichzeitig auch Familien unterstützt und die Gesundheitsbedingungen vor Ort verbessert werden.

