Die 80. Krippenausstellung mit dem Titel „Geheimnis der Heiligen Nacht“ war zu Beginn coronabedingt nur für drei Tage im Museum Religio geöffnet. Die sehenswerte Schau mit 139 Krippen wird um ein Jahr verschoben. Zu den Ausstellerinnen gehört auch Simone Thieringer, Kultur- und Tourismusmanagerin der Stadt Telgte. Als Hobbymalerin hat sie bereits viele Kunstwerke geschaffen. Ihr ist es gelungen, die Jubiläumsausstellung mit einer auffallenden Krippenskulptur zu bereichern.

Die Idee hatte sie bereits vor einigen Jahren. Bis zur Verwirklichung sammelte sie fleißig defekte Glühlampen. 365 sind es schließlich geworden. Die große Anzahl an Glühlampen zu „bändigen“, war für Simone Thieringer nicht einfach. Die Drähte, an denen die Glühbirnen befestigt sind, schwingen und verwickeln sich leicht. Erst die Konstruktion mit Aufhängung an mehreren Reifen brachte letztlich das Ergebnis.

Jede Glühlampe steht für einen Tag im Jahresverlauf. 365 Glühbirnen wurden so zu einer Einheit als Deckenkrippe „verschmolzen“. Die Skulptur hängt während der Ausstellung im Museum unter einer Decke. Jede Glühbirne hat Simone Thieringer mit einer Nummer versehen und alle zusammen symbolisieren die 365 Nächte innerhalb eines Jahres. Die 358. Glühbirne leuchtet und stellt gleichsam die Heilige Nacht dar. „Sie strahlt“, so Simone Thieringer, „auf die umliegenden Tage des Jahres aus, auf die Adventszeit und auf die Zeit zwischen den Jahren und spiegelt so das Geheimnis der Heiligen Nacht wider.“