In den vergangenen zehn Jahren ging jeweils am letzten Samstag im Januar in Vadrup die Post ab. Fest im Terminkalender vieler Fans der Rockmusik stand da die „Vadruper Rocknacht“. Zu deren bedauern musste die elfte Rocknacht, die für den heutigen 30. Januar in „Piesers Gasthaus“ geplant war, erstmals abgesagt werden.

Dabei hatten die neuen Pächter von „Piesers Gasthaus“, Nick Jünnemann und Daniel Wolf , signalisiert, dass auch sie das bestehende Konzept der vergangenen Jahre aufrechthalten wollten. Darüber hatten sich die Initiatoren der Rocknacht, ein aus sechs Altrockern bestehender Doppelkopf-Club, sehr gefreut. Denn: Die Eintrittsgelder fließen weder an die Pächter der Gaststätte noch an den Doppelkopf- Club. Alle freiwillig beim Einlass entrichteten Beträge – bisher knapp 10 000 Euro – gehen zu 100 Prozent nach Nepal.

Zwei Patenkinder haben durch die Rocknacht-Unterstützung einen Schulabschluss geschafft. Die Dorfschule wurde nach dem verheerenden Erdbeben 2015 zum Teil mit Geldern aus der Musikveranstaltung wieder aufgebaut. Und im vergangenen Jahr hat dank der Spenden in Karthali, einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Kathmandu, ein Englischlehrer seinen Dienst begonnen. Das Jahresgehalt des Lehrers von 2500 Euro konnte zum Großteil durch die Rocknacht 2020 finanziert werden.

Die Lage in Nepal spitzt sich immer mehr zu. Das Corona-Virus grassiert wesentlich schlimmer als in Deutschland. Und nach dem Erdbeben im April 2015 sind noch lange nicht alle Schäden beseitigt. Deshalb wird es umso wichtiger sein, die Unterstützung auch in den kommenden Jahren fortzusetzen, sind sich die Rocknacht-Initiatoren einig.