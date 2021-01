Sechs Wochen Vollsperrung

Etwa mit Beginn der Sommerferien werden am Münstertor im Bereich zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung in die Bundesstraße die Bagger anrollen und ziemlich genau sechs Wochen lang diese wichtige Ortseinfahrt lahmlegen. Das kündigte Rolf Suhre vom Fachbüro nts, das für den Auftraggeber Kreis Warendorf die Koordination der Maßnahme übernimmt, im Planungsausschuss an.

Der Grund dafür: Der Straßenabschnitt ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern hat durch den starken (Schwer-)Verkehr mächtig gelitten. Der Fachingenieur sprach von „unterschiedlichen Straßenzuständen“, insgesamt aber von einer Fahrbahn, die an vielen Stellen Spurrillen, Flickstellen und andere Schwachstellen aufweise. Ein einfaches Abfräsen der obersten Schicht reiche nicht aus, der Unterbau müsse bis in eine Tiefe von etwa 60 bis 70 Zentimetern aufgenommen und neu aufgebaut werden.

Das Projekt selbst, das sagte André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau beim Kreis Warendorf, der für diesen Streckenabschnitt zuständig ist, sei bereits seit einigen Jahren auf der Agenda und solle nun endlich umgesetzt werden. Da es sich um eine geförderte Maßnahme handele, sei eine Verschiebung kaum möglich.

Geförderte Maßnahme

Das Problem bei der Fahrbahnsanierung sind die Fahrbahnbreiten in dem Bereich, das machte Rolf Suhre deutlich. Denn aufgrund von Arbeitsschutzvorschriften könne der Verkehr daher nicht halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Entsprechend wird der Abschnitt sechs Wochen lang komplett gesperrt. Lediglich Rettungsfahrzeuge bekommen eine Durchfahrtsmöglichkeit, zudem Anlieger. Die gesamte Baustelle wird in vier Abschnitte unterteilt, die nacheinander – es geht dabei jeweils um halbseitige Fahrbahnstücke – abgearbeitet werden sollen. Um das Verfahren insgesamt zu beschleunigen und das Projekt in den Sommerferien durchziehen zu können, soll mit der ausführenden Firma eine Sechs-Tage-Arbeitswoche vereinbart werden.

Während der Tiefbauphase sollen Fußgänger und Radfahrer den Bereich uneingeschränkt passieren können. Auch die Müllentsorgung in dem Abschnitt bleibe gewährleistet, und durch die Maßnahme würden den Anliegern keine Kosten entstehen, betonten die Experten.

Keine Kosten für die Anlieger

Mit der Fahrbahnsanierung alleine ist es allerdings nicht ganz getan. Die Stadtwerke Ostmünsterland nutzen die Chance, um bereits im Vorfeld des Großprojektes Leitungen auszutauschen. Das sagte Fach-Ingenieur Rolf Suhre. Die befinden sich allerdings nahezu ausschließlich im Bereich des kombinierten Geh- und Radweges. Deshalb werde es dort im Vorfeld der Sommerferien abschnittsweise zu kleineren Einschränkungen kommen.

Sowohl vor als auch nach der Fahrbahnsanierung wird der Abwasserbetrieb TEO ebenfalls aktiv. Das kündigte ein Vertreter des Unternehmens an. Im Vorfeld soll ein marodes Kanalstück im Bereich der Bushaltestelle gegenüber der Tankstelle in offener Bauweise saniert werden. Sprich: Hier müssen die Bagger anrollen. Und einige Bäume werden gefällt.

Der Verkehr soll aber halbseitig fließen können. Zudem finden Tiefbauarbeiten in einem Stichweg in der Nähe statt und Schachtdeckel auf dem gesamten Teilstück müssen erneuert werden. Im Anschluss an die Fahrbahnsanierung wiederum soll der Kanal im betreffenden Bereich mit einem Inliner-Verfahren, dabei wird ein Spezialschlauch eingezogen und angepasst, saniert werden. Das werde den Verkehr aber kaum beeinträchtigen.

Sowohl Hermann Möllers (SPD) als auch Norbert Woestmeyer (CDU) gingen in ihren Äußerungen auf den Zeitpunkt der Baumaßnahme ein. Möllers regte an, die Maßnahme mit Blick auf die Corona-Einschränkungen, die Wirtschaft und Handel bereits stark betroffen hätten, um ein Jahr zu schieben. Das verneinte der zuständige Amtsleiter beim Kreis unter anderem mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Fördermittel für das Projekt, die zeitnah abgerufen werden müssten. Norbert Woestmeyer drängte anschließend auf eine strikte Einhaltung des Zeitplans, um Telgte insgesamt, vor allem aber Handel, Gastronomie und Dienstleistungen in der Emsstadt, nicht über Gebühr zu belasten.

Die Stadtverwaltung kündigte an, sobald der Kreis weitere Infos vorlege, die Betriebe und Anlieger umfassend zu informieren.