Ingrid Albers ist Bibelerzählerin und Darstellerin in der 80. Krippenausstellung im Museum Religio. Als sie fast zeitgleich durch die Corona-Pandemie und durch ihren Abschied aus der Hospizarbeit in eine Ruhephase versetzt wurde, fühlte sie sich isoliert. Da kam ihr die Idee, sich an der Krippenausstellung zu beteiligen. Mit ihrer Darstellung „Ich bin da“ verbindet sie das Alte mit dem Neuen Testament, weil „die Weihnachtsgeschichte nicht für sich alleine“ stehe.

Auf ihrem Bild ist ein Feuer zu sehen, das den brennenden Dornbusch darstellt. Ingrid Albers erläutert: „Im Alten Testament erfährt Mose am Dornbusch die Zusage Gottes: Ich bin da. Dieses Versprechen wird im Neuen Testament durch die Geburt Christi erneuert.“ Über ein Tafelkreuz des Heiligen Franziskus kam die Vorstellung, die Krippe mit dem Kreuz zu verbinden. „Denn letztlich feiern wir Weihnachten vor dem Hintergrund von Kreuzigung und Auferstehung. Die Form des Tafelkreuzes erlaubt eine ausführliche Darstellung meiner Ideen,“ so Ingrid Albers.

Mit Acrylfarben hat die Vadruperin das Holzkreuz in Aquarelltechnik bemalt, so dass die Farben ineinander fließen konnten. Das vollendete Bild beschreibt Ingrid Albers mit diesen Worten: „Das ist das Geheimnis der heiligen Nacht: Gott wird Mensch, er will uns nahe sein und schwere Zeiten mit uns durchschreiten. Gott kommt in Jesus, der auch das Licht der Welt genannt wird, herab in unsere Dunkelheiten.“