Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schlagen vielen Telgtern aufs Gemüt. Dagegen kann Bewegung an der frischen Luft helfen. Doch manchmal fällt es in dieser dunklen Jahreszeit schwer, sich aufzuraffen. Der Mensch braucht folglich ein Ziel. Die Mitarbeiterinnen von Tourismus + Kultur empfehlen deshalb einen Spaziergang zum geografischen Mittelpunkt Telgtes.

Aber wo liegt der eigentlich? Telgte erstreckt sich über eine Fläche von 90,4 Quadratkilometern. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 14,8 Kilometer, die West-Ost-Ausdehnung 13,1 Kilometer. Wäre Telgte eine Insel, so könnte man das spiegelverkehrte Großbritannien erkennen. Herauszufinden, wo genau sich der Mittelpunkt befindet, ist also gar nicht so einfach. Doch zur 775-Jahr-Feier der Stadt vor fast acht Jahren wurden die genauen Koordinaten ermittelt. Sie lauten: 51.99397, 7.78720.

Doch es sind nicht nur die Koordinaten, die den Wanderer zum Mittelpunkt führen. Ein großer Findling mit einer entsprechenden Inschrift kennzeichnet den Punkt. Er wurde zum Stadtjubiläum aufgestellt und mit einer großen Sternwanderung eingeweiht. Seitdem ist es ruhig um den steinernen Koloss geworden. Der Findling wurde übrigens seinerzeit von Familie Tippkötter aus Westbevern gestiftet.

Wem Koordinaten nicht weiterhelfen, nutzt vielleicht folgende Beschreibung: Der Mittelpunkt Telgtes liegt in der Nähe des Waldschwimmbads. Im kleinen Wäldchen, gleich links neben den Fahrradständern.