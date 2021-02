Einen schwerwiegenden Angriff auf den Videounterricht soll es nach Recherchen mehrerer Medien am Telgter Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium gegeben haben. Susanne Dirkorte, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde in Warendorf, konnte am Montagnachmittag aber nicht bestätigen, dass es eine Anzeige in einem solchen Fall gegeben hat. Ein unbekannter Täter soll sich laut Medienberichten in eine Sitzung von Fünftklässlern des Gymnasiums eingeschaltet und sich den Kindern nackt gezeigt haben. Diese seien zum Zeitpunkt des Geschehens alleine in der Videokonferenz des Programms Jitsi gewesen und hätten ihre Mitschüler sofort gewarnt.