Die Abstands- und Hygieneregeln waren oberstes Gebot bei der jüngsten Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK ) in Westbevern und Telgte. Zur Vermeidung von zu langen Wartezeiten wurde erstmalig das System der Terminreservierung eingesetzt. Die Spender konnten über die Blutspende-App oder über das Internet einen Termin buchen und auch gleichzeitig sehen, wie viele Plätze noch frei sind.

Durchaus positiv beurteilte das Team vom DRK Telgte um Veronika Holtmann die Neuerung: „Obwohl wir zuerst skeptisch waren und nicht daran geglaubt haben, freuen wir uns, dass wird der Terminvergabe zugestimmt haben. Wir sind begeistert.“ Nicht nur das Team vom Roten Kreuz sei rundum zufrieden gewesen, sondern auch viele Spender. „Wir haben fast nur positive Rückmeldungen bekommen“, so Holtmann.

Neben den festen Terminen war es spontan erschienenen Spendern ebenfalls möglich, zur Blutspende zu kommen. „Es wurde immer etwas Kapazität in Reserve gehalten“, hieß es in einer Pressemitteilung vom DRK Telgte.

Die Blutspendeaktion endete am Dienstag mit insgesamt 312 Spendern, von denen 96 bereits am vergangenen Freitag in Westbevern spendeten. Besonders erfreulich ist die Anzahl von 20 Erstspendern, die in diesen besonderen Zeiten den Weg zur Blutspende fanden.

Auch bei der nächsten Spende, die Ende April stattfindet, wird es wieder eine Terminreservierung geben. Das Team vom DRK Telgte empfiehlt allen Spendern, diesen Service zu nutzen.