Ein Unbekannter ist am Donnerstag in einem Supermarkt am Orkotten beim Diebstahl einer Flasche Alkohol beobachtet worden. Als der Mann vom Personal darauf angesprochen wurde, versuchte der Täter zu fliehen. Der Tatverdächtige wurde aber festgehalten. Es gelang ihm, sich loszureißen. Dann zog der Mann laut Polizeibericht einen Schraubendreher aus seiner Umhängetasche. Mit dem Werkzeug versuchte er, auf das Personal einzustechen, traf aber glücklicherweise niemanden. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bahngleise. Das Diebesgut warf der Unbekannte dabei demonstrativ auf die Straße, so dass die Flasche zu Bruch ging.

Der Tatverdächtige ist circa 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 45 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare, sprach mit einem russischen Dialekt, trug eine blaue OP-Maske, einen schwarzen Winterparka mit Fellmütze, eine dunkle Hose, schwarze Nike Air Force und unter der Jacke einen blauen Pullover.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, entgegen.