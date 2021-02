Die gute Nachricht gleich vorneweg: Babys und Kleinkinder haben in der Pandemie so gut wie keine Erkältungen, Bronchial­infekte und Durchfallbeschwerden mehr. „Diese akuten Erkrankungen sind dank der Hygieneregeln deutlich zurückgegangen“, sagt Dr. Dietmar Wigger, Kinder- und Jugendarzt in Telgte.