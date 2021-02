Ende vergangenen Jahres ist das 100. Heft des Seniorenterminkalenders erschienen, der seit 1996 quartalsweise von der Stadt Telgte herausgegeben wird. Als besondere Überraschung hielt die Jubilä-umsausgabe ein Preisrätsel mit dem Titel „Verschwundene Häuser“ bereit, an dem sich alle Leserinnen und Leser beteiligten konnten, die älter als 65 Jahre sind und in Telgte wohnen. Es galt, anhand von historischen Fotos drei Fragen zu beantworten, die sich auf Gebäude bezogen, die inzwischen aus dem Telgter Stadtbild verschwunden sind. Insgesamt 38 Telgterinnen und Telgter haben teilgenommen, davon haben 18 Personen alle drei Fragen richtig beantwortet. Jetzt fand die Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner statt. Der erste Preis, ein Telgte Bon im Wert von 100 Euro, geht an Marion Börding. Über den zweiten und dritten Preis, ein Telgte Bon im Wert von jeweils 50 Euro, dürfen sich Erika Heinemann und Maria Austermann freuen. In Pandemie-Zeiten können die Preise nicht persönlich übergeben werden, sie werden über den Postweg verschickt. Die Lösungen auf die drei Fragen waren übrigens: Krippenmuseum (Religio), St.-Anna-Kapelle Westbevern und Timpen Hirtz.