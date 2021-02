Die Meteorologen hatten eindringlich gewarnt. Wer dem nicht geglaubt hatte, der wurde am Sonntagmorgen eines Besseren belehrt. Bestimmt 30 Zentimeter Schnee waren in der Nacht gefallen. Durch den starken Ostwind waren an manchen Stellen dicke Schneeberge zusammengeblasen worden. Selten, dass das Münsterland derart in einem Meer von Flockern versinkt.

Die Wetterlage bedeutete für den städtischen Bauhof, dass die Mitarbeiter im Dauereinsatz waren. Auch weil es am Sonntag gar nicht aufhören wollte zu schneien. Aber Bauhofleiter Kenan Islek und sein Team hatten sich gut vorbereitet. Als es am Samstagabend leicht anfing zu schneien, hatten sich acht Kolonnen auf den Weg gemacht und hatten den Untergrund schon einmal gestreut. „Dadurch verbessern wir die Salzwirkung“, erläuterte Kenan Islek.

Am Morgen um 3 Uhr ging der Einsatz dann weiter. Die Einsatztrupps machten sich auf den Weg, um die Hauptstraßen zu räumen und abzustreuen. Da es den ganzen Tag nicht aufhört zu schneien, sollen die Streu- und Räumfahrzeuge am Abend noch einmal ausrücken.

Bedient werden konnten lediglich die Hauptstraßen, die Nebenstraßen blieben den Tag über tief verschneit. Ein Durchkommen mit dem eigenen Auto war da kaum möglich. Langlaufskier waren eine gute Alternative, um von A nach B zu kommen.

„Am Wochenende können wir nicht auch noch die Nebenstraßen freibekommen. Das sprengt den Rahmen“, erklärte der Bauhofleiter. Die kleinen Straßen sollen dann Anfang der Woche nach und nach von den Schneemassen befreit werden. Sukzessive soll alles abgearbeitet werden. Innerhalb der normalen Arbeitszeit seiner Mitarbeiter, betonte Islek.

Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann war nur froh, dass sich der Wintereinbruch an einem Wochenende ereignet hat. „Gut, dass wir keinen Berufsverkehr haben“, sagte er mit Blick auf die völlig zugeschneiten Straßen. „Ich kann nur alle auffordern, zu Hause zu bleiben.“

Die WN-Redaktion freut sich über die besten Schnee-Schnappschüsse – ob Schneemann oder Landschaftsaufnahmen. Senden Sie diese an redaktion.tel@wn.de. Die schönsten Bilder werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.