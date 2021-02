Im Sternenland, dem Trauerzentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Telgte, fordert die Corona-Pandemie ganz neue Wege und stellt Herausforderungen dar. Bereits 2020 waren aufgrund der Pandemie manche Trauergruppentreffen nicht möglich. Stattdessen trafen sich die Trauerbegleiter mit den Trauernden per Telefon oder Videokonferenz.

„Wir konnten wochenweise keine Gruppen stattfinden lassen, haben den Kontakt zu den betroffenen Familien aber auf anderen Wegen aufrechterhalten. Schnell wurde uns klar: Durch die Distanz und den wegbrechenden Alltag mit seinen Strukturen hat die Trauer bei den Familien mehr Raum, um sie in Krisen zu stürzen“, berichtet Christopher Luig vom Team.

Trauernde alleine lassen in der Krise? Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins Sternenland war das keine Option. Im Gegenteil, sie gingen in die Offensive mit neuen Wegen in der Trauerarbeit.

„Wir sind froh, dass wir die Kurzarbeit umgehen konnten. Es gab mehr als genug zu tun. Dennoch liefen die Kosten weiter, und wir freuen uns, dass zum Beispiel die Karl-Bröcker-Stiftung uns zum wiederholten Male unterstützte und zwei Trauergruppen finanzierte. Da sich die Gruppen nicht trafen, entschieden wir kurzerhand gemeinsam, das zugesicherte Budget für die Einzelbegleitungen vor Ort und per Telefon zu investieren“, erinnert sich Renate Eckart, ehrenamtlicher Vorstand des Vereins.

Für die Karl-Bröcker-Stiftung war es nach eigenen Angaben „beruhigend zu sehen, dass die Trauerarbeit weiterhin Familien unterstützt und diese auch in der einsamen Lockdown-Zeit nicht alleine lässt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch diese finanziellen Hilfen war es möglich, in schweren Krisenzeiten auf die zusätzlichen Belastungen der Trauernden zu reagieren und das Angebot, wenn auch auf teils neuen Wegen, weiterhin anzubieten.