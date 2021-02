Verzweifelter Kampf gegen den Schnee

Der Schneefall wollte und wollte nicht enden. Das bedeutete für den Baubetriebshof, dass die Mitarbeiter den zweiten Tag in Folge im Dauereinsatz waren. Priorität hatten auch am Montag die Hauptverkehrsstraßen, doch auch diese waren nach dem Räumen und Abstreuen binnen weniger Minuten wieder von einer dicken Schneedecke überzogen.

Da nützte es bei dem dichten Schneetreiben auch nur wenig, dass flüssige Sole, ein Gemisch aus Salz, Magnesium und Wasser, auf die Fahrbahn aufgebracht wurde, das eigentlich sofort und effektiv wirkt. Die Hoffnung war, dass die Niederschläge aufhören und die Sole – auch bei starken Minustemperaturen – ihre volle Wirkung entfalten kann.

Unterstützung bekam der Bauhof von den Firmen Altefrohne, Rüter, GiovanniBau und Busch, die mit Radladern und schwerem Gerät versuchten, einige Nebenstraßen von den Schneemassen zu befreien.

Baubetriebshofleiter Kenan Islek saß am Montag im Büro und nahm reihenweise Anrufe von Bürgern entgegen, die den Bauhof aus verschiedensten Gründen anforderten. „Ich versuche dann, die Anliegen zu priorisieren“, erklärte Islek. Beispielsweise habe sein Team einer Dame ermöglicht, zur Dialyse zu fahren, indem der Weg vor ihrem Haus geräumt worden sei. Leider hätten nicht alle Anrufer Verständnis dafür, wenn der Bauhof nicht sofort zu ihnen kommen kann. „Jeder sieht sich an erster Stelle“, hat der Bauhofleiter festgestellt. „Ich versuche, alles zu regeln.“ Aber wer einfach nur zur Arbeit fahren wollte, der stand an einem Tag mit Extremwetter wie gestern nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.

Auch in der Verwaltung gingen viele Anrufe ein. „Die Bürger wollen wissen, wann bei ihnen geräumt wird“, berichtete Nils Kutscher vom Ordnungsamt . „Wir geben das dann an den Bauhof weiter. Der arbeitet das dann nach und nach ab. Irgendwann kommt dann jeder dran. Wann das allerdings sein wird, kann man noch nicht sagen.“ In der Verwaltung sei man froh, dass es bislang keine größeren Unfälle gegeben habe und keine Menschen zu Schaden gekommen seien.

Unterwegs war das Bauhofteam mit zwölf Fahrzeugen wie Schleppern und Radladern. Hinzu kamen noch Handkolonnen mit kleineren Fahrzeugen, die überall dort zum Einsatz kamen, wo die größeren Räumfahrzeugen mit Frontschildern nicht durchkommen.

Die Hoffnung des Bauhofes ist es, wenn es in der Nacht aufhört zu schneien, am Dienstag zumindest die Hauptstraßen schnell vom Schnee befreien zu können. In den Nebenstraßen soll der Schnee, wo es eben geht, an die Seite geschoben werden, was in manchen engen Wegen nicht so einfach ist.

Auch die Feuerwehr , die im Gerätehaus Süd eine Bereitschaft eingerichtet hatte, musste mehrmals Hilfe leisten. So musste ein Rettungswagen, der einen Akutpatienten an Bord hatte, aus dem zugewehten Eichenweg gezogen werden. An anderer Stelle war ein Schneebrett zu kontrollieren. Auch für einen Dialysepatienten versuchte die Feuerwehr eine Lösung zu finden. „Viele Leute sind hilflos“, hat Wehrführer Alfons Huesmann festgestellt.

Die Stadt Telgte rief – wie auch Polizei und Rettungsdienste – dringend dazu auf, zu Hause zu bleiben, wo immer das eben möglich ist. „Ich danke allen Mitarbeitenden des Bauhofes, des Ordnungsamtes, des Gebäudemanagements, den Hausmeistern und der Freiwilligen Feuerwehr für ihr umsichtiges und gut koordiniertes Vorgehen angesichts der außergewöhnlichen Witterungs- und Schneelage am Wochenende“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Pieper.