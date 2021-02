Aufgrund der aktuellen extremen Wetterlage sind die Straßen für die Abfallsammelfahrzeuge derzeit wegen des vielen Schnees unpassierbar. Daher entfällt im gesamten Kreis Warendorf vorerst die Abfallentsorgung. Davon betroffen ist auch die Restmüllabfuhr am Mittwoch, 10. Februar, in Telgte. In Anbetracht der Wettervorhersagen für die kommenden Tage und aus Kapazitätsgründen des Abfuhrunternehmens sei ein Ersatztermin leider nicht möglich, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Telgter Rathaus. Bei dem nächsten Restmüllabfuhrtermin am Mittwoch, 24. Februar, können aber neben der Restmülltonne weiterer Restmüll in Plastiksäcken an die Straße gestellt werden.