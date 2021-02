Eine tolle Geschichte von hilfsbereiten Mitmenschen hatte Nadine Jüttner zu berichten. „Ich möchte kurz erzählen, was mir am Montag Tolles passiert ist. Ich bin Hebamme im Clemenshospital in Münster. Abends hatte ich Nachtdienst. Schon früh am Morgen war ich wach, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich zur Arbeit kommen soll“, erzählt sie.

Nadine Jüttner wohnt in Telgte Süd-Ost, und vor ihrer Tür lagen geschätzte 40 Zentimeter Schnee. „Ich habe dann in alle WhatsApp-Gruppen einen Notruf gestartet, dass ich als verzweifelte Hebamme auf der Suche nach Hilfe bin.“ Keine 20 Minuten später habe sie einen Anruf von Julia Liesker erhalten. Ihr Mann Martin käme, um ihr zu helfen.

Er sei tatsächlich gekommen und habe mit einem Traktor samt Frontschild alles freigeräumt, so dass sie am Abend zur Arbeit konnte. „Ich bin so froh und dankbar für die unkomplizierte Hilfe“, sagt die Telgterin abschließend.