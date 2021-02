Es war eine Berg- und Talfahrt: In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Volkshochschule Warendorf die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzlehrbetriebes immer wieder vorbereitet, musste diesen jedoch auch immer wieder nach hinten verschieben. „Nach wie vor lässt die aktuelle Pandemiesituation auch in der VHS kein Präsenzlernen zu“, so die VHS in einer Pressenotiz. Die aktuelle Verordnung des Landes NRW zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus erlaubt es der Volkshochschule weiterhin nicht, selbst unter strengen Hygienemaßnahmen wieder in den Kursbetrieb einzusteigen. „Damit muss die VHS ihren Kursbetrieb leider weiter aussetzen“, heißt es weiter. Es ist nach wie vor fraglich, wann sie ihn in Präsenz wiederaufnehmen darf.

Kursteilnehmer werden auf dem Laufenden gehalten

Unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen nimmt die Volkshochschule derzeit stetig kursbezogen Rücksprache mit dem Dozententeam und hält die Teilnehmer über die mögliche Fortschreibung bestimmter Kursangebote auf dem Laufenden. Darüber hinaus ist die VHS bei den Schulungsstandorten in Warendorf (Altes Lehrerseminar) und in Telgte (Treffpunkt Telgte) vormittags telefonisch weiterhin erreichbar.

Gleichzeitig nimmt die Einrichtung die Covid-19-Pandemie zum Anlass, ihre digitalen Angebote weiterzuentwickeln und auszubauen. Über das Lernmanagement-System, die „vhs.cloud, sind bereits seit Herbst letzten Jahres einige bestehende Kursangebote der Volkshochschule in den digitalen Bereich gewechselt und setzen so ihre gemeinsame Arbeit online fort.

Neue Online-Angebote

Neue Online-Seminar-Angebote sind auf den Weg gebracht, darunter das Online-Angebot „@home - stay@home, homeschooling, homeoffice . . .“ von Dagmar Friebel. Ab Montag, 22. Februar, will sie eine Woche lang täglich durch einen Morgenimpuls und einen Impulsvortrag am frühen Abend Unterstützung in diesen Zeiten des Homeoffice und Homeschooling geben. Dabei wendet sich Dagmar Friebel Themen wie Zielerreichung, Motivation, Resilienz, Zeitmanagement und wirkungsvolle Kommunikation zu, um neue Ideen, mehr Zuversicht und positive Energie für die Teilnehmenden zu bieten.

Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft

Weitere Online-Impulse oder auch Word-Spezialkurse finden sich im Internet unter https://www.vhs-warendorf.de/projekte/vhs-digital/vhsdigital-digitales-lernangebot.html. Ein zentrales Digitalangebot bleibt die Online-Vortragsserie „vhs.wissen live“. Seit Anfang Februar ist die VHS Warendorf auch wieder Partner dieses Onlineformats, bei dem hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital per Livestream angeboten werden. Informationen zu diesem Vortragsangebot gibt es über den Link „VHS digital!“ auf der Startseite der Homepage der Volkshochschule unter https://www.vhs-warendorf.de/projekte/vhs-digital.html. Eine vorherige Onlineanmeldung ist notwendig.

Wertvoller Beitrag

„Der Push, den es jetzt durch Corona im Bereich der Online-Angebote gibt, kann auf Dauer die Präsenzkurse, also die Begegnung von Mensch zu Mensch in den Volkshochschulen, nicht ersetzen“, lautet die Bilanz der VHS. Gleichwohl zeige die jetzige Lage auch eindrucksvoll, wie wichtig der Ausbau digitaler Infrastruktur sowie die dazugehörige Qualifizierung der Dozentinnen und Dozenten in der Erwachsenenbildung sei und welch wertvollen Beitrag Volkshochschulen gerade auch im Zeitalter digitaler Transformation zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten könnten.