Ein Meerteiler für Telgte

Telgte hat viel zu bieten. Eine schöne, lebendige Altstadt umgeben von jeder Menge Wald, Wiesen und Auenlandschaft. Und: „Die Ems verbindet uns direkt mit der Nordsee“, sagt Simone Thieringer von Tourismus + Kultur. Telgte liege demnach also eigentlich am Meer.

Um diese „Verbundenheit“ sichtbar zu machen, hat das Telgter Tourismus-Team jetzt die Aktion „meerteiler“ ins Leben gerufen. Telgterinnen, Telgter und Telgte-Freunde sind aufgerufen, ihre schönsten Fotos vom Meer miteinander zu teilen. Aus den Bildern soll ein großes Mosaikbild entstehen. Dieser „Meerteiler“ wird dann in einem Schaufenster in der Innenstadt ausgestellt.

„Gerade jetzt, in dieser Zeit der Reisebeschränkungen, der fehlenden Sozialkontakte und des Rückzugs in die eigenen vier Wände sehnen sich viele Menschen nach salziger Luft, Strandspaziergängen und dem weiten Blick auf den Horizont“, sagt Thieringer. Vielleicht sei es da tröstlich zu wissen, dass „die Ems uns mit den Ozeanen dieser Welt verbindet“.

Von Telgte in die Nordsee paddeln

Vom Telgter Wehr bis zur Mündung in den Dollart sind es auf dem direkten Weg übers Wasser nur 246 Kilometer, heißt es bei Tourismus + Kultur. Tatsächlich könnte man in Telgte in ein Kanu steigen und bis in die Nordsee paddeln. Bei einem Tagesschnitt von 25 Kilometern schafft man es so in zehn Tagen bis zum Meer. Ein geübter Kajakfahrer ist sogar schon in einer Woche am Ziel. Musste man früher noch in Greven sein Boot umtragen, schafft es ein guter Paddler nun auch so über die neue Streckenführung mit kleinen Stromschnellchen. Unterwegs gibt es noch einige Schleusen. Ab Rheine beginnt die Binnenschifffahrt, dann bekommt man Gesellschaft von kleinen Motorbooten.

Stephan Grimoni ist Geschäftsführer von Rucksack-Reisen. Zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober können sich Freizeitkanuten bei ihm Boote ausleihen oder Paddeltouren buchen. Er und sein Team kennen den Fluss, der bei Schloß Holte-Stukenbrock entspringt und bei Emden in die Nordsee mündet, in- und auswendig, heißt es in der Mitteilung weiter. Doch die Streckenlänge zwischen Telgte und dem Meer herauszufinden sei gar nicht so leicht, sagt er. Mal sind auf den Flusskarten noch die alten Kilometerangaben aus der Zeit vor der Renaturierung verzeichnet, dann wieder sind die neuen freigeschaufelten Wege der Ems mit eingerechnet. „Insgesamt ist die Ems länger geworden“, sagt Grimoni. Sie verläuft nun in mehr Schleifen und Kurven.

Die Ems ist übrigens ein Strom, da sie im Meer mündet. Und dieser Strom läuft über das Wattenmeer sogar noch an der Insel Borkum vorbei. Dort teilt sich die mit Meerwasser verdünnte Ems dann in die Oster- und Westerems.

Facebook, Instagram oder per Mail

Für die Aktion „meerteiler“ sucht Tourismus + Kultur Telgte nun selbst fotografierte Meeresbilder von Hobbyfotografen. Egal, ob Nord-, Ostsee, Mittelmeer, Atlantik oder Südsee. Bis zum 20. Februar können Meeresliebhaber ihre Fotos auf Facebook- oder bei Instagram unter dem Hashtag „#meerteilertelgte“ teilen oder per Mail an meerteiler@telgte.de senden. Aus diesen Bildern entsteht dann ein großes Gesamtbild, das im Frühjahr in einem Schaufenster gezeigt wird.

Wichtig: Mit dem Zusenden und öffentlichen Teilen des Bildes ist der Absender damit einverstanden, dass es von der Stadt Telgte genutzt und veröffentlicht wird. Abgabeschluss ist der 20. Februar.

Weitere Infos in den Sozialen Medien findet man auf der Facebook-Seite „Telgte – Großartige Kleinstadt“ und dem Profil „grossartige.kleinstadt.telgte“ auf Instagram.