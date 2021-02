Der Zugverkehr der Eurobahn , der wegen des heftigen Wintereinbruchs eingestellt werden musste, soll sukzessive wieder aufgenommen werden. Das Unternehmen Keolis teilt mit, dass anvisiert wird, dass die RB 67 Warendorf - Telgte - Münster ihren Betrieb am Donnerstag ab 10 Uhr wieder aufnimmt. Die Wetterlage beeinträchtige nicht nur die Schiene, sondern auch die Straßen in der Region. Daher könne auch ein Busnotverkehr schwer realisiert werden, so Keolis. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt unter www.eurobahn.de/verkehrslage/oder auch unter www.zuginfo.nrw/ zu informieren.