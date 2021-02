Grünes Licht für Landwirte

Die Situation war für einige Landwirte mehr als unbefriedigend. Weil die Emsbrücke bei Haus Langen gesperrt worden war, mussten sie teilweise mehrere Kilometer Umweg in Kauf nehmen, um ihre Felder zu erreichen. Das wird sich nun ändern.

Der Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat am Dienstagabend in seiner Sitzung im Rathaus mit den Stimmen aller vier Fraktionen – entgegen dem Verwaltungsvorschlag, für den lediglich Bürgermeister Wolfgang Pieper stimmte – entschieden, den Landwirten die Nutzung der Brücke wieder zu gestatten, Sie sollen die dort installierten Poller mit Hilfe eines Schlüssels herausnehmen dürfen. Schwerer als sechs Tonnen dürfen die Fahrzeuge allerdings nicht sein. Dass die 1985 in einer Holzkonstruktion errichtete Brücke nicht mehr an Tragfähigkeit hat, hatte jüngst noch einmal ein Gutachten gezeigt. „Sechs Tonnen sind die absolute Obergrenze. Sonst liegt irgendwann die ganze Brücke in der Ems – und vielleicht auch Menschen“, mahnte der Bürgermeister.

Der Gutachter geht davon aus, dass die Nutzungsdauer etwa 15 Jahre betragen würde, wenn das Bauwerk nur für den Fuß- und Radverkehr freigegeben würde. Bei einer Freigabe für den beschränkten motorisierten Verkehr können es maximal noch sieben Jahre genutzt werden.

Trotzdem entschieden sich die Ausschussmitglieder mit Blick auf die betroffenen Landwirte dafür, diesen die Durchfahrt zu gestatten. Das allerdings mit der Auflage, die Poller immer wieder sofort in der Erde zu verankern. Unbedingt vermieden werden soll, dass die Strecke wieder als Schleichweg von Westbevern vorbei am Emshof in Richtung Bundesstraße 51 genutzt wird. „Wir müssen das ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir neu nachdenken“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Pieper.

In Zeiten des Klimaschutzes könne man ja wohl nicht verantworten, die Landwirte neun bis zehn Kilometer zu ihren Feldern fahren zu lassen, hatte die FDP-Fraktionsvorsitzende Karin Horstmann die Ablehnung des Verwaltungsvorschlags begründet. Wenn die Brücke jetzt für den landwirtschaftlichen Verkehr geöffnet werde, hätten Stadt und Politik sechs bis sieben Jahre Zeit, über eine neue Lösung nachzudenken.

„Es ist unverhältnismäßig, so lange Wegstrecken zurücklegen zu müssen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Boge. Er brachte die Idee auf, zu schauen, ob es möglich sei, eine Förderung für den Brückenneubau zu bekommen. Das soll von der Verwaltung nun geprüft werden. Da der Weg stark touristisch genutzt wird, soll geschaut werden, ob in diesem Bereich an Gelder zu kommen ist. Der Neubau einer Brücke mit einer Zulassung auch für den beschränkten motorisierten verkehrt würde rund 800 000 Euro kosten, eine Brücke nur für Fuß- und Radverkehr etwa 300 000 Euro.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sabine Grohnert wandte sich an die Landwirte: „Die Absprachen müssen dann aber auch funktionieren. Die Nutzer müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein.“