Seit Sonntagmittag hatten rund um die Uhr bis zu acht Einsatzkräfte das Feuerwehrgerätehaus besetzt. Am Dienstagmorgen wurde gegen 10 Uhr die Bereitschaft des Löschzugs Telgte in seinem Gerätehaus an der Alverskirchener Straße beendet.

Nötig geworden war diese ungewöhnliche Maßnahme, da durch die schneebedingt schlechten Straßenverhältnisse die Anfahrt der ehrenamtlichen Kameraden und Kameradinnen zum Gerätehaus bei einem Alarm massiv verzögert wurde und auch die Fahrt zu Einsatzstellen weitaus länger als gewöhnlich dauerte.

„In der Bereitschaftszeit wurde die Feuerwehr Telgte zu 20 Einsätzen gerufen“, so die Bilanz der Feuerwehr in einer Pressenotiz. Ein Schwerpunkt lag dabei in der Unterstützung des Rettungsdienstes. Häufig mussten Rettungswagen freigeschleppt werden, in einem Fall begleitete ein Fahrzeug den Transport eines kritischen Patienten in ein Krankenhaus nach Lengerich. Viermal wurde die Feuerwehr gerufen, um erhöhte Schneelasten auf Dächern zu begutachten. In zwei dieser Fälle wurde ein speziell geschulter Fachmann des THW hinzugezogen. Im Ergebnis wurde bei zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Ostbeverner Straße durch das THW Warendorf das Flachdach mit Baustützen gesichert, die Bewohner konnten daraufhin in ihren Wohnungen verbleiben. Ein Fachunternehmen kümmert sich jetzt um die Räumung des Daches.

Auch wenn keine weiteren Schneefälle angekündigt sind, bittet die Feuerwehr weiter um Vorsicht und Unterstützung. Insbesondere wird gebeten, trotz der schneebedingten Einschränkungen immer eine ausreichend breite Fahrspur für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes freizuhalten.