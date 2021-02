Das Highspeed-Internet der Deutschen Glasfaser kommt nach Telgte. Am Mittwochmittag ist die Entscheidung gefallen, den Glasfaserausbau fast in der gesamten Emsstadt anzugehen.

Mehrere Monate hat die Nachfragebündelung nebst Verlängerung aufgrund der Corona-Pandemie gedauert. Jetzt ist es amtlich: Telgte hat die 40-Prozent-Marke in fast allen Gebieten erreicht. Lediglich Telgte-West, auch als Vogelsiedlung bekannt, hat das Ziel nicht erreicht und wird somit vorerst nicht in die Planung einbezogen.

„Damit können wir zunächst nur 4200 der geplanten 5100 Haushalte ausbauen“, sagt René Fuchs , Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. „Aufgrund der Umstände und Einschränkungen während der gesamten Nachfragebündelung wird Telgte-West aber noch eine zweite Chance erhalten“, so der Projektleiter weiter. Eine genaue Strategie wird in den nächsten Wochen in Gesprächen mit der Stadt erarbeitet. Dann soll auch über einen möglichen Anschluss der Altstadt gesprochen werden.

Nun beginnt für Deutsche Glasfaser die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. In den nächsten Wochen werde festlegt, wo die PoPs aufgestellt werden und wie der Tiefbau ablaufen wird. Der PoP – Point of Presence – ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Das Aufstellen des PoP ist das erste sichtbare Zeichen des Ausbaus. Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau. Acht bis zwölf Monate sind für den kompletten Ausbau veranschlagt.

René Fuchs geht davon aus, dass, wenn Anfang des zweiten Quartals mit den Bauarbeiten begonnen wird, im Spätsommer die ersten Haushalte angeschlossen werden. „Ich würde das Projekt Telgte gerne bis Ende dieses Jahres abgeschlossen haben“, so Fuchs.

Da es vielen Bürgern auf Grund der Einschränkungen nicht möglich war ihren Glasfaserantrag während der Nachfragebündelung einzureichen, wird Deutsche Glasfaser ihren Servicepunkt auf der Steinstraße 7 noch einmal für eine Woche öffnen. Vom 22. bis zum 27. Februar sind die Berater dann wieder vor Ort. In diesem Zeitraum – dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 15 Uhr – gelten noch die vergünstigten Konditionen der Nachfragebündelung.

Die Vergünstigungen gelten auch für alle Anträge die online noch bis zum 28. Februar eingereicht werden. Alle Infos über die Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte unter www.deutsche-glasfaser.de.