„Wir danken allen Mitarbeitenden des Bauhofes, des Ordnungsamtes , des Gebäudemanagements, den Hausmeistern und der Freiwilligen Feuerwehr für ihr umsichtiges und gut koordiniertes Vorgehen angesichts der außergewöhnlichen Witterungs- und Schneelage am Wochenende.“ So hatte sich die Verwaltungsspitze bereits am Montag zu den Einsätzen zur Schneeräumung im gesamten Stadtgebiet geäußert. Angesichts der am Sonntag und Montag anhaltenden Schneefälle und der ungewöhnlichen Schneemassen sei allen Kräften Respekt für ihren Einsatz zu zollen. Dazu – das wurde am Dienstagnachmittag auch im Hauptausschuss hervorgehoben – gehört ausdrücklich auch der selbstlose und in Eigeninitiative geleistete Winterdienst vieler Landwirte.

„Wir können dankbar und stolz sein, dass im Stadtgebiet mit so viel Unterstützung und hohem Einsatz die Schneemassen geräumt und damit die Passierbarkeit in vielen Bereichen hergestellt werden konnte“, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Pieper .

Mit völligem Unverständnis reagiert die Stadtverwaltung daher auf polemische Kritik am Einsatz des Schneeräumdienstes, die in den „Sozialen Medien“ oder in Leserbriefen und Zuschriften formuliert wird. „Unsere Kräfte und die freiwilligen Helfer waren und sind seit Samstagabend im Dauereinsatz und haben ihr Bestes gegeben. Es ist beschämend und würdelos, dass jetzt gerade diejenigen beschimpft werden, die dafür gesorgt haben – und es weiter tun –, dass vieles im Stadtgebiet wieder geht.“

Natürlich müsse nach so einem Einsatzmarathon anschließend auch kritisch gefragt werden, was ist gut gelaufen, was hätte besser laufen können. Die Verwaltung sei den vielen Hinweisen und Wünschen von Anrufern und E-Mail-Schreibern nachgegangen, die um Hilfe und Unterstützung angesichts der Schneemassen gebeten hätten. Nicht alle Fahrzeuge seien im Übrigen für jede Tätigkeit geeignet, deshalb werde deren Einsatz differenziert und nach Prioritäten gestaffelt koordiniert. Diese Systematik erschließe sich vielleicht nicht jedem Beobachter.

„Wir sind nicht immun gegen konstruktive Kritik, aber ich empfinde es als bodenlose Frechheit, die Räumdienstkräfte in dieser Weise anzugehen. Das haben die Kollegen nicht verdient“, unterstreicht der Bürgermeister.