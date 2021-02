Nicht wiederzuerkennen

Die Generalsanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum ist abgeschlossen. Die Halle bleibt allerdings derzeit geschlossen. Sie wird für den Schulsport und für die sportliche Nutzung durch die Sportvereine erst dann wieder freigegeben, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen dieses erlauben.

Im vergangenen Jahr erhielt die Dreifachsporthalle eine energetische Erneuerung der Gebäudehülle. Die Stadt Telgte setzt im Rahmen ihrer Klimaschutzstrategie einen weiteren Baustein zur CO-Einsparung in öffentlichen Gebäuden. Bürgermeister Wolfgang Pieper ist froh, dass die Dreifachsporthalle nach der Sanierungsphase von den Schulen und Vereinen bald wieder genutzt werden kann. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sind auch zahlreiche Anregungen der Nutzer aus Schulen und Vereinen eingeflossen.

Erneuert wurde so ziemlich alles. Vorgenommen wurde die Dämmung und Abdichtung der Flachdächer, die Dämmung und Neuverkleidung der Fassade sowie die Erneuerung von Fassadenfenster und Türen. Ersetzt wurden auch der Schwingboden, der Prallschutz an den Wänden, die Geräteraumtore, der Geräteraum-Bodenbelag, der Umkleidebereich und die Zuschauertribüne. Die Tribüne bleibt dreigeteilt. Sie kann jetzt per Kopfdruck ein- und ausgefahren werden. Die Sanierung der Umkleideräume, der Flure sowie die WC-Anlage im Foyer sind ebenfalls neu. Durch Anforderungen des Arbeitsschutzes an die Raumluft sind auch die Lüftungskanäle in den Umkleideräumen erneuert worden. Neu ist zudem der Zuschauer- und Besucher-Eingangsbereich, der einen Windfang erhalten hat. Am Foyer angeschlossen ist ein 48 Quadratmeter großer Mehrzweckraum für den TV Friesen . Außerdem gibt es eine neue Brandmeldeanlage.

In der Dreifachsporthalle wurde die bestehende Abhangdecke an das neue Lichtband angearbeitet. Dieses Lichtband im Hallendach sorgt für mehr Tageslicht.

Bewegungsmelder in der Halle und in den Umkleideräumen tragen zur Reduzierung der Energiekosten bei. Die Hallentechnik wurde ebenfalls erneuert. Sowohl die Handball- als auch die Basketballkörbe können jetzt per Knopfdruck in die gewünschte Position gefahren werden. Mit ihren verschiedenfarbigen Linien, Kreisen und Bögen wirken die Markierungen auf dem Hallenboden wie Schnittmuster. „Sie tragen jedoch dazu bei, dass jede Sportart ihr eigenes Spielfeld findet: egal ob Basketball, Volleyball oder Handball, ob Badminton, Hockey oder Tennis. Neu ist, dass der Kreis für die Handballer durch einen vom Spielfeld andersfarbig abgesetzten Halbkreis gestaltet ist.

Die für die Sanierung der Halle im Haushalt bereitgestellten 3,375 Millionen Euro werden wohl nicht vollständig ausgeschöpft. Allein 620 000 Euro kostete der Brandschutz. Zuschüsse gibt es in Höhe von 191 266 Euro für die energetische Sanierung und in Höhe von 515 986 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur in der Dreifachsporthalle. Die Abnahme durch den Kreis Warendorf erfolgte im Dezember. Die notwendigen Korrekturen werden derzeit vorgenommen.

Mechthild Rövekamp-Zur­hove, Schulleiterin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, warf bereits einen Blick in die 1976 errichtete „neue“ Sporthalle. „Wer das neue Halleninnere und die neue Beleuchtungssituation sieht, wird begeistert sein,“ lobte sie diese neue Sportstätte.

Als Halleneigner hat die Stadt eine neue Nutzungsrichtlinie erstellt, in der unter anderem steht, dass die Verwendung von chemischen Präparaten wie Sprays oder Harz nicht erlaubt ist, weil diese an Einrichtungen Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Wolfgang Pieper verwaltungsseitig bei einem gemeinsamen Ortstermin am 16. Dezember mit Vertretern der Fachschaft Sport des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, des Vorstandes und der Handballabteilung des TV Friesen sowie der Stadtverwaltung als Ergebnis der Kompromisssuche die Entscheidung der Stadt mitgeteilt, dass mit der neuen Nutzungsrichtlinie der Einsatz von Harz und Haftmitteln in allen städtischen Sporthallen untersagt ist. Zuwiderhandlungen werden geahndet. Die klare Priorität wurde formuliert, dass die schulische Nutzung der Sporthallen Vorrang hat vor der Nutzung durch die Vereine.