Eigentlich hätten die Elternbeiträge für die Übermittagbetreuung im Primarbereich erhöht werden sollen, um die Kosten besser decken zu können. Der Stadt entsteht nach eigenen Berechnungen ein jährlicher Fehlbetrag von rund 20 000 Euro. Doch dieses Ansinnen der Verwaltung wurde von CDU , FDP und SPD abgelehnt. Nur die Grünen stimmten dafür. „Unglücklich, weil wir schon 2020 erhöht haben“, nannte die FDP-Fraktionsvorsitzende Karin Horstmann die Pläne der Verwaltung. „Nach einem Jahr wieder zu erhöhen, empfinden wir als Frechheit“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Resnischek. Sein CDU-Pendant Christoph Boge merkte an, dass die Beiträge sowieso schon „relativ hoch“ seien und stellte die Frage, was man für das Geld eigentlich bekomme. Die Diskrepanz zu den Leistungen der Offenen Ganztagsschule sei riesig. Durch diesen Beschluss kommt es zu einer Mehrbelastung des Haushaltes in Höhe von 20 000 Euro. Kämmerer Stephan Herzig nahm diesen Punkt gleich in seine Änderungsliste für den noch zu beschließenden Etat 2021 auf. Abgelehnt wurde der Antrag der SPD, den Elternbeitrag für die Übermittagbetreuung für Familien mit einem Bruttojahreseinkommen bis 25 000 Euro auf „Null“ zu setzen. Den Ärmsten solle dieser Beitrag erlassen werden, begründete Klaus Resnischek. „Das sollten wir uns leisten.“ Karin Horstmann begründete ihre Ablehnung damit, dass eine Leistung erbracht werde, die auch bezahlt werden müsse. Weil Grüne und SPD dafür votierten und CDU, FDP sowie der Bürgermeister dagegen, stand es am Ende 7:7 – Antrag abgelehnt.