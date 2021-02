Bestens aufgestellt für die Saison

Wann Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Tennisball in diesem Jahr wieder per Vor- oder Rückhand draußen über das Netz befördern können, das ist abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie. Einen Saisonauftakt in die Freiluftsaison, wie er im Tennisbereich des SV Ems Westbevern üblicherweise im April erfolgt, würden sich die Aktiven schon wünschen, damit die sportliche Abstinenz ein Ende hat.

„Wir würden sehr gerne so früh wie möglich beginnen unter Einhaltung gewisser Vorgaben,“ sagte Tim Dahms , Jugend- und Sportwart im Emser Tennisbereich. Sicher ist aber bereits jetzt, dass sie auf den drei sanierten Plätzen auf der Anlage in Vadrup spielen können. Die umfangreichen Grundsanierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

Die erste von zwei Maßnahmen, und zwar die Instandsetzung der Tennisplätze und die energetische Sanierung des Sportheims, wird im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ in NRW mit insgesamt 61 000 Euro gefördert. Die Arbeiten auf der Tennisanlage werden von einer Fachfirma ausgeführt. Emser Tennisakteure bringen sich mit Eigenleistung ein, soweit das die Corona-Pandemie erlaubt. Dazu zählen das Abtragen der alten Deckschicht und die ökologische Entsorgung. Zahlreiche Tonnen an Ziegelmehl und Lavaasche wurden dabei abgefahren.

Anschließend wurde eine neue Schicht mit Lavaasche und Ziegelmehl per Hand und mit Unterstützung durch entsprechendes Gerät eingebracht. Auf dem Spielfeld wurde die Vorrichtung für die Beregnungsanlage in die Mitte versetzt, um eine bessere Bewässerung für die Gesamtfläche zu erzielen. Neue Pfosten für die Netzhalterung sind vorhanden. Ein Feinschliff auf den drei Plätzen wird noch folgen, ebenso das Anbringen der neuen Linien auf den drei Spielfeldern. Alles in allem wurden insgesamt rund 120 Tonnen an Lava asche und Ziegelmehl bewegt.

Dietmar Berning, Ingo Beermann, Frank Berning und Hendrik Bergmann engagieren sich für diese Maßnahme seitens des Vereins.

Die energetische Sanierung des Sportheims umfasst das neue Verfugen der Außenwände und das Einsetzen von neuen Fenstern. Während das Verfugen voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgt, steht der Austausch der Fenster im kommenden Jahr auf dem Plan. Hendrik Bergmann, technischer Geschäftsführer des SV Ems, begleitet die noch anstehenden Arbeiten.

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung sowie zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten- und anlagen gefördert. Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren mehr als 500 Sportvereine aus ganz Nordrhein -Westbevern. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen dieses Programms laut Ministerium zur Verfügung.