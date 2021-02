Überrascht war die Familie Ahlbrandt, als sie auf ihrem Bauernhof in der Harkampsheide ihre gerade geborenen Kälber am Morgen nach dem reichhaltigen Schneefall und begünstigt durch Schneeverwehungen vorfand. Über Nacht hatte der Schnee jede einzelne kleine Kälber-Schutzhütte in ein Iglu verwandelt. Ein kleines Loch war frei geblieben. Daraus schaute jeweils ein Kalbskopf. „Alle wohlauf. Denn sie sind wind- und kältegeschützt und auf reichlich Stroh untergebracht“, so Landwirt Thomas Ahlbrandt. Die Kinder waren natürlich begeistert. Sie werden jetzt wohl ihr eigenes Iglu im Garten bauen. „Witzig nur, dass der Name ,Kälber-Iglu’ plötzlich eine neue Bedeutung erfährt“, so Landwirt Thomas Ahlbrand. „In der Praxis werden Kälber in den ersten Tagen nach der Geburt in einer sogenannten Iglu-Kälberhütte untergebracht.“ Die Erfahrung in der Kälberaufzucht hat gezeigt, dass gerade die ersten Lebenstage von Kälbern einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit nehmen, sorgt die Unterbringung in Kälber-Iglus doch für einen kontinuierlichen Luftaustausch.“