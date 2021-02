Quasi rund um die Uhr sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofs und die sie unterstützenden Landwirte und Unternehmen im Einsatz, um die Schneemassen aus der Stadt zu befördern und die Straßen sowie die Fuß- und Radwege wieder passierbar zu machen. Auf großen Anhängern wird die weiße Pracht an verschiedene Lagerplätze gebracht – unter anderem zum Parkplatz am Waldschwimmbad, wo eine Ladung Schnee nach der anderen angeliefert wird. Mit dem Bagger sind die Helfer die ganze Zeit über damit beschäftigt, den Schnee zusammenzuschieben. Die Berge wachsen und wachsen. Und das Ende der Fahnenstange scheint beim Blick auf die an den Straßenrändern lagernden Schneehaufen noch lange nicht erreicht.