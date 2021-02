Ein aufmerksamer Spaziergänger informierte die Freiwillige Feuerwehr Telgte am Donnerstag über eine Nilgans, die sich im Uferbereich der Ems in einer Angelschnur verfangen hatte und sich nicht eigenständig befreien konnte. Da eine Rettung des Tiers vom Ufer aus nicht möglich war, wurde das Boot der Feuerwehr Telgte hinzugezogen und am Rathaus zu Wasser gebracht. Die Besatzung des Bootes befreite die Gans und entließ sie wieder in ihre gewohnte Umgebung. Insgesamt dauerte der Einsatz für die sieben Ehrenamtlichen der Feuerwehr Telgte, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren, ungefähr anderthalb Stunden.