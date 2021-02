Die Landwirtschaft wird immer moderner und entwickelt sich immer weiter. Geblieben sind weitestgehend die von Familien geprägten bäuerlichen Betriebe. Die Hauptaufgabe jeder Bauernfamilie war und ist es, sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. So auch bei der Familie Paul Holtkamp, die auf eine 580-jährige Tradition zurückblickt. Denn bereits 1442 wird der Hof Holtkamp erstmals urkundlich erwähnt.

In all den Jahrhunderten hat sich das Leben und das Bewirtschaften des Bauernhofes stark verändert. Die rasante Entwicklung der Landwirtschaft und die Einstellung vieler Verbraucher führten zu neuen Vermarktungsideen. So hat sich der Betrieb auf die Veredelung von Rindfleisch spezialisiert und möchte diesen Bereich weiter ausbauen. Dort sieht die Familie Holtkamp die Zukunft. Als besonderes Merkmal für die Ernährung, Pflege und Unterbringung seiner Tiere nennt Paul Holtkamp die spezielle Tierhaltung.

Durchschnittlich neun Monate im Jahr verbringen die Rinder auf seinen Weiden. Dort ernähren sie sich von frischem Gras. „Überhaupt“, so Paul Holtkamp, „legen wir auf Futterqualität größten Wert.“ In der kalten Jahreszeit stehen den Rindern mit Einstreu (Stroh) geräumige Ställe zur Verfügung. Neben Heu, Grassilage und Kleegras werden im Betrieb auch Futtergetreidesorten produziert. Paul Holtkamp: „So verfüttern wir nur unsere eigenen Produkte wie Gras, Heu und Silo sowie gemahlenes Getreide. Alle Rinder sind frei von Stresshormonen durch kürzeste Transportwege und Einzelschlachtung. Das Fleisch ist ohne jegliche Zusatzstoffe.“

Nachdem das Fleisch mindestens eine Woche im Kühlhaus abgehangen reifte, wird es in Portionen abgepackt, mit dem Firmenlogo versehen und vakuumverschweißt. Danach reift es etwa drei Wochen im Kühlschrank nach.

Seit drei Jahren vermarkten Holtkamps das Rindfleisch direkt: „Wir hatten schon immer Freude daran, Rinder auf unseren Weiden zu halten. Wir haben jedoch festgestellt, dass der Handel unsere Art der Tierhaltung nicht anerkannte. Der Erlös war zu gering. So kamen wir auf die Idee, die Vermarktung in Eigenregie zu übernehmen. Das zahlt sich aus“, ziehen die Holtkamps eine positive Bilanz. „Es wird immer gesagt, argentinisches Rindfleisch sei das Beste. Das möchten wir gerne mit unseren Produkten widerlegen“, erklärt Paul Holtkamp.

Zu den Produkten, die es nur auf dem Hof Holtkamp zu kaufen gibt und über Internet bestellt werden können, befinden sich von der Bratwurst bis zur Zunge insgesamt 13 verschiedene Erzeugnisse. Dazu gehört auch das Bürgermeisterstück. „Aus Überlieferungen wissen wir“, so Paul Holtkamp, „dass das Bürgermeisterstück zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer nur dann gebraten wurde, wenn der Bürgermeister oder der Pastor zu Besuch kamen.“