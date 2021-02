Der Verein Urlaub & Pflege ist seit Anfang Februar in den ehemaligen Räumen der Türengalerie Schlüter zu finden. Schon seit Jahren ist der gemeinnützige Reiseveranstalter auf der Suche nach einem größeren Büro gewesen. Passende Räumlichkeiten zu finden, sei nicht leicht gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Urlaub & Pflege.

Für die Vorbereitung der Reisen und die Schulung der ehrenamtlichen Reisebegleiter und -begleiterinnen braucht der Verein nicht nur Büro- und Schulungsräume. Benötigt werden darüber hinaus Abstellflächen für Rollstühle und Pflegehilfsmittel sowie eine Möglichkeit, den Anhänger – ein rollendes Lager – zwischen den Reisen neu zu packen, damit alles gereinigt und desinfiziert auf die nächste Reise geschickt werden kann. All dies ist in den neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 7 in Telgte möglich.

Zukunftsfähig aufgestellt

„Als das Angebot kam, haben wir lange überlegt, ob wir einen solchen Schritt mitten in der Corona-Pandemie, von der Urlaub & Pflege sehr stark betroffen ist, wagen können. Andererseits ist es eine einmalige Gelegenheit, den Verein mit den erforderlichen größeren Räumen zukunftsfähig für die Zeit nach Corona aufzustellen“, sagt Irmgard Husmann aus dem Aufsichtsrat des gemeinnützigen Reiseveranstalters. Besonders der große Schulungsraum erleichtere enorm die Ausbildung der Reisebegleiter und -begleiterinnen sowie die Durchführungen von Teambesprechungen.

„ Wir sind unglaublich dankbar für die breite Unterstützung. Wir sind unglaublich dankbar für die breite Unterstützung. “ Geschäftsführerin Susanne Hanowell

„Wir freuen uns sehr über die neuen Räume und wir sind unglaublich dankbar für die breite Unterstützung, die wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben“, sagt Geschäftsführerin Susanne Hanowell. „Der Vermieter Hans Evers ist uns mit der Miethöhe entgegengekommen. Die Firma Riesenbeck spendete eine hochwertige Küche. Die Firmen ,siscon systems’ aus Kattenvenne und ,Dombrowsky Kommunikationssysteme’ aus Telgte halfen mit jeweils großzügigen Spenden, den Umzug von PC- und Telefonanlage zu finanzieren. Hinzu kommt das große Engagement unserer ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die nicht nur Gäste mit Pflegebedarf auf Reisen begleiten, sondern auch Wände bauen, Küchen installieren, Kabel verlegen, tapezieren, streichen und putzen können.“ Im Januar wurde der Umzug unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen in jeweils kleinen Teams bewerkstelligt.

Schulungstermine im März

Jetzt hofft der Verein sehr darauf, dass es ab Ostern wieder losgehen kann. Am Anfang steht die Ausbildung neuer ehrenamtlicher Reisebegleiter und -begleiterinnen, für die sich Interessierte ab sofort anmelden können. Der nächste Schulungstermin ist am 3. und 4. März geplant.

Weitere Informationen gibt es unter 0 25 04/7 39 60 43 oder unter www.urlaub-und-pflege.de.