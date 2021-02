Die Bürgersprechstunden der „Mobilen Wache“ der Kreispolizeibehörde in Westbevern-Dorf und in Vadrup fallen am heutigen Montag witterungsbedingt aus. In Notfällen sollten die Bürger den Notruf 110 wählen.

Anzeigen können Bürger online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis erstatten.