Lange ist die Klinik Maria Frieden Telgte um einen größeren Corona-Ausbruch herumgekommen. Es hatte ab und an lediglich einzelne Covid-19-Fälle gegeben. Doch in der vergangenen Woche hat es die Klinik dann doch erwischt. Acht Patienten wurden positiven auf das Virus getestet, berichtete Prof. Dr. Svenja Happe , Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Neurologischen Klinik. Alle acht seien sofort nach Münster in die Uniklinik, ins Franziskus und ins Hiltruper Krankenhaus verlegt worden.

Mit dem Coronavirus infiziert sind zudem sieben Mitarbeiter. Diese befinden sich in häuslicher Quarantäne, genauso wie sechs ihre Kollegen, die als Kontaktpersonen identifiziert wurden.

Zusätzlich zu einem bereits bestehenden Besuchsverbot wurde am Donnerstag ein sofortiger Aufnahmestopp verhängt. Eine Reihentestung aller Mitarbeiter und Patienten erfolgte.

„Wir wissen nicht, wo es herkommt“, erklärt Svenja Happe. „Wir haben hier maximale Sicherheit“, ist sie sich sicher. Alle Mitarbeiter trügen im Dienst präventiv FFP2-Masken. Die Patienten müssten zudem bei der Behandlung Nase und Mund mit medizinischen Masken bedecken.

Es habe seit Beginn der Pandemie einzelne Corona-Fälle gegeben, wenn Patienten mit einem negativen Test in die Klinik Maria Frieden verlegt worden seien, dann aber bei einem Test nach sechs Tagen doch positiv gewesen seien. Die habe man aber schnell in den Griff bekommen.

Sehnsüchtig wartet die Klinik auf die Impfung, die eigentlich hatte schon stattfinden sollen. Dann aber sei, so Professor Svenja Happe, der Impfstoff-Lieferstopp gekommen.