Die schönen Seiten der Stadt

Noch stapeln sie sich in der Tourist-Info, die neuen Imagebroschüren. Sie wurden der Stadt geliefert, als der Lockdown in die nächste Runde ging. „Sobald wir wieder öffnen dürfen“, so Simone Thieringer von Tourismus + Kultur, „liegen sie bereit.“

Doch auch schon jetzt kann man darin blättern. Als PDF sind die 20 Seiten auf der städtischen Website www.telgte.de hinterlegt und somit online verfügbar. Wer einen Termin im Rathaus hatte, kann sich beim Herausgehen ein gedrucktes Exemplar mitnehmen. Sie befinden sich rechts neben dem Ausgang bei den anderen Flyern der Stadt.

„Nach fast acht Jahren wurde es Zeit, unsere Imagebroschüre aufzufrischen“, sagt Thieringer. „Die Lebendigkeit unserer quirligen und lebenswerten Stadt sollte sich dort widerspiegeln, die Seiten sollten Lust auf Telgte machen. In dem Kapitel mit der Überschrift ,Schön, charmant und richtig alt’ wird den Leserinnen und Lesern erklärt, was die Kleinstadt an der Ems so besonders macht.“ So heiße es dort zu Beginn des Textes: „Telgte vereint Gegensätze, sieht dabei verdammt gut aus und ist dazu noch äußerst charmant.“

Zielgruppe der Broschüre sind Gäste und Touristen, aber auch Einheimische, die nach Informationen und Inspirationen suchen oder einfach gerne etwas über ihre eigene Stadt lesen möchten. Viele Fotos und kleine Textblöcke verschaffen einen Überblick über Sehenswürdigkeiten, erzählen die Wallfahrtsgeschichte und zeigen die Schönheiten der Natur („Grüner wird’s nicht“) rund um Telgte.

Natürlich fehlt auch das Grußwort des Bürgermeisters nicht. Dort heißt es: „Ich freue mich, Ihnen mit dieser Broschüre einen ersten Einblick in die vielfältigen Lebensbereiche unserer Stadt geben zu können.“ Telgte sei bunt und abwechslungsreich. Aber, so der Bürgermeister weiter: „Belassen Sie es nicht beim Blick in dieses Heft – verschaffen Sie sich eigene, unmittelbare Eindrücke.“