Hilferuf auf Instagram wird erhört

Es ist vorbei – jedenfalls so gut wie. Wunderschön weiß wie am Wochenende noch glitzert der Schnee nicht mehr. Er ist schmutzig, er taut – langsam aber sicher. Doch die vergangene Woche, sie könnte als großes Wetterereignis in die Annalen eingehen. Ein kleiner Rückblick darum an dieser Stelle.

Während sich Sohn Henry (2) Anfang der Schneewoche 2021 beim Anblick der weißen Massen vor der Haustür riesig freute, fragte sich Lisa Schange besorgt: Wie sollen wir den Schnee entfernen, um einigermaßen gut aus dem Haus zu kommen? Mit eigener Muskelkraft war das nicht möglich. Also startete sie einen Hilferuf auf Instagram. Und zwar so: „Ich befürchte zwar, dass mein Bemühen hier umsonst sein wird. Aber wir sitzen hier in der Nathmannsheide wirklich vollkommen fest. Also an alle aus Telgte und Umgebung, wenn ihr jemanden kennt... usw., bitte, bitte meldet euch. Wären euch unglaublich dankbar!!“

Unglaublich dankbar

Der Hilferuf von Lisa Schange, die auch Leiterin einer Windelzwerg-Gruppe des Westbeverner Krink ist, war von Erfolg gekrönt. „Gegen 19.20 Uhr“, erzählte sie, kam Landwirt Christoph Flechtker mit Traktor und großer Schaufel vorgefahren und begann den Schnee zu räumen. „Ich war erleichtert und dankbar, konnte mich mit meinem Sohn am späten Abend freuen.“

In Eigeninitiative bot auch Thorsten Severt , stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Telgte-Westbevern seine Hilfe an. Mit im Boot – besser Traktor – war Sascha Markfort-Wiegert von der Stadt Telgte. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wurde abgesprochen, welche Straßenzüge in Westbevern-Vadrup und -Dorf vom Schnee so weit wie möglich befreit werden. Georg Schulze Dieckhoff und Darius Markfort waren neben anderen ebenfalls im Einsatz – auch sie im Bereich Vadrup und im Dorf. „Wir haben rund 40 volle Muldenkipper mit rund 800 Kubikmeter abgefahren, die wir auf einer großen Wiese sowie auf dem Dorfplatz abgekippt haben“, berichtete Severt. „Uns ist es auch wichtig, dass die Rettungswege frei sind und die Außenversorgung gewährleistet ist.“ Severt weiter: „Wir geben alles und sind jederzeit gerne bereit zu helfen, wie diese Eigeninitiative beweist. Als Landwirte müssen wir aber auch unser Vieh auf dem Hof entsprechend versorgen.“ Schneemassen und Verwehungen in dieser Form habe er im Bereich Telgte-Westbevern noch nicht erlebt. „Es war schwer, die Gräben überhaupt zu erkennen“, pflichtete Darius Markfort ihm bei.

40 Muldenkipper

Auch ans Vieh denken

Auch Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Westbeverner Krink, die die Arbeiten der Landwirte in einer Siedlung beobachtete, zollte den Helfern großen Respekt und Anerkennung für deren ehrenamtlichen Einsatz.