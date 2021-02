Frühlingsfest fällt erneut aus

Am 4. und 5. Mai 2019 fand das 30. Westbeverner Frühlingsfest mit Frühjahrskirmes auf dem Dorfplatz statt. Auf die 31. Auflage mit Hobby- und Gewerbeschau, Kinderflohmarkt, zahlreichen Attraktionen und Kirmes müssen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Westbevern sowie aus der näheren und weiteren Umgebung noch bis 2022 warten. „Aufgrund der Corona-Pandemie, bei der keiner weiß, wie lange sie denn andauert, ehe wieder Zusammenkünfte und größere Veranstaltungen möglich sind, wird es auch in diesem Jahr kein Frühlingsfest mit Frühjahrskirmes geben“, berichtete Franz Rottwinkel vom Westbeverner Krink, der die Organisation innehat. Termin wäre der 17. und 18. April – traditionell zwei Wochen nach Ostern – gewesen.

„Es hat Gespräche mit den Beteiligten – auch den Schaustellern – gegeben“, so Franz Rottwinkel, der zusammen mit Hubert Burlage und Josef Weilke das Organisationstrio vom Krink bildet. „Die zweite Absage in Folge bedrückt einen schon, da man seit Jahren involviert ist bei der Planung dieses Events, aber die Gesundheit steht natürlich über allem.“

Rottwinkel, Burlage und Weilke hatten sich bereits nach dem Ausfall im vergangenen Jahr einige Dinge für ein kleines Rahmenprogramm überlegt, das man in diesem Jahr hätte einbringen wollen. „Einiges davon werden wir natürlich weiterverfolgen und immer die Augen aufhalten, wo es neue Attraktionen gibt, die man als Rahmenprogramm in das Frühlingsfest mit aufnehmen kann.“

Gern erinnern sich Franz Rottwinkel und seine Mitstreiter nach an das Frühlingsfest vor zwei Jahren, als zum Auftakt ein Gottesdienst am Autoscooter stattfand. In Erinnerung geblieben sind auch die Bootsvorführungen des Schiffsmodellclub Warendorf und die Drohneneinsätze. Die Kinder der Grundschulklassen malten 122 Bilder für eine Ausstellung. Es gab Lesungen von Hildegard Markfort, die als Märchenerzählern für Spannung sorgte. Zudem gab es eine Schätzaktion. „So ein Programm planen wir auch für 2022“, erklärt Franz Rottwinkel.

Warten möchte er damit ungern bis zum nächsten Jahr. „Wenn es die Situation erlaubt, würde ich gerne ein kleines eintägiges Spiel- und Action-Programm an einem Wochenende anbieten, das sich auch kurzfristig planen lässt. Das sind Überlegungen, die wir weiter verfolgen werden, um vorbereitet zu sein, wenn aufgrund der Corona-Entwicklung etwas möglich wird.“