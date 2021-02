Spuren im Schnee: Eine winterliche Glanzleistung haben zwei Frauen in der weißen Pracht mit ihren Füßen geschaffen. Mehrere Kilometer mussten sie durch den Schnee stapfen, um schließlich ein aus der Luft beeindruckendes Bild zu erhalten. Das geschah am Wochenende in Telgte in der Harkampsheide am Bauernhof Tieskötter .

Ruth Tieskötter und Katherina Lindenblatt aus Einen verbindet eine Leidenschaft: Kreativität und außergewöhnliche Projekte zu initiieren. Die eine ist Bäuerin, die andere Illustratorin und Grafikerin. Bisher hatte Katherina Lindenblatt ihre Grafiken auf Papier und Leinwand gezeichnet. Der Schnee inspirierte sie. Davon lag Anfang der Woche auf den Feldern noch genug. So sprach sie mit ihrer Nachbarin. Ruth Tieskötter bot spontan ihre XXL-Leinwand an – ihre mit viel Schnee bedeckten Weiden. Das Bild, das entstand, zeigt ein traditionell japanisches Ornament mit stilisierten Ozeanwellen. Um dieses Projekt zu gestalten, benötigte sie lediglich ihre Füße und ein Maurerband.

Damit das Kunstwerk schneller und vor allem deutlicher auch aus der Luft zu erkennen ist, half Gastgeberin Ruth Tieskötter mit. Mehrere Stunden stapften die beiden Damen durch den Schnee, legten einige Kilometer zurück. Wer sie beobachtete, hatte den Eindruck, dass sich die beiden Damen im Schnee drehen und nach der berühmten „Nadel im Heuhaufen“ suchen.

Nach etwa drei Stunden Stapfen hatten sie deutliche Spuren in der weißen Pracht hinterlassen, und ihre so mit Füßen getretene Ozeanwelle war aus der Luft deutlich zu erkennen.

Für Ruth Tieskötter war es ein ultimatives Wintererlebnis. Am Tag darauf nahmen sich die beiden eine verschneite Obstwiese vor und gestalteten dort ein Labyrinth mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Gesamtstrecke von einem Kilometer. Zufrieden mit dem Ergebnis gönnten sie sich in der warmen Februarsonne ein heißes Getränk.