Schon mehr als 250 Telgterinnen, Telgter und Telgte-Freunde sind dem Aufruf von Tourismus + Kultur Telgte gefolgt und haben ihre schönsten Fotos vom Meer miteinander geteilt. Um die Verbundenheit von Ems und Nordsee sichtbar zu machen, hatte das Tourismus-Team die Aktion „meerteiler“ ins Leben gerufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus möglichst vielen eingesandten Meerfotos soll ein großes Mosaikbild entstehen. Dieser „Meerteiler“ wird dann in einem Schaufenster in der Innenstadt ausgestellt. Simone Thieringer von Tourismus + Kultur freut sich über die vielen Impressionen von Nord-, Ostsee oder dem Mittelmeer und über die rege Beteiligung. „Die Menschen haben inmitten der Pandemie einfach Meeres-Sehnsucht“, sagt sie. Der Aktionszeitraum ist jetzt um eine Woche verlängert worden. Noch bis zum 28. Februar (Sonntag) können Meer-Liebhaber ihre Fotos auf Facebook oder bei Instagram unter dem Hashtag „#meerteilertelgte“ teilen oder per Mail an meerteiler@telgte.de senden. Aus diesen Bildern entsteht dann das große Gesamtbild, das im Frühjahr gezeigt wird. Wichtig: Mit dem Zusenden und öffentlichen Teilen des Bildes ist der Absender damit einverstanden, dass das Foto von der Stadt Telgte genutzt und veröffentlicht wird. Weitere Informationen zum „meerteiler“ in den sozialen Medien finden Interessierte auf der Facebook-Seite „Telgte – Großartige Kleinstadt“ und dem Profil „grossartige.kleinstadt.telgte“ auf Instagram.