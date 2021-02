Hendrik Bergmann , technischer Geschäftsführer, und Sportleiter Daniel Schlunz, beide vom SV Ems Westbevern , ist die Freude über den neuen Zaun, der sich zwischen Hauptplatz und Straße befindet, deutlich anzusehen. Das Konstrukt misst 6,10 Meter in der Höhe und erstreckt sich vom Sportheim bis zum Eckpunkt des Platzes. Eine Fachfirma hat die Arbeiten ausgeführt.

Die Stadt Telgte übernimmt den Hauptanteil der Kosten für diese Maßnahme. Der neue Zaun wurde um einen Meter nach vorne gesetzt in Richtung Sportplatz. Die frei gewordene Fläche wird mit Fahrradständern bestückt. In Eigenleistung der Emser erfolgten der Abbau des alten Drahtzauns und die Entsorgung des Materials. In Eigeninitiative setzen die Sportler auch die vier Fahnenstangen um, an denen unter anderem die Vereinsfahne befestigt wird. Dafür musste reichlich gebuddelt werden, um Betonklotz und Mast in 90 Zentimeter Tiefe zu setzen.

Eine noch anstehende Maßnahme ist die Erneuerung des Kinderspielplatzes, der sich im Bereich der Hütte und des Fußballfeldes befindet. Die alten Geräte werden jetzt durch neue ersetzt. Hendrik Bergmann hat ebenso wie bei der Erneuerung des Zaunes die Weichen seitens des SV Ems gestellt.