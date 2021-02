Zu Besuch beim Hüttenwart

„Das Domizil für die Wanderer und Radfahrer beim Eingang zu Haus Langen, um eine kleine Rast einzulegen, muss stets einladend wirken“, sagt Günter Sundermann . Er bezieht das auf die Krinkhütte „Zur Fledermaus“ des Westbevener Krink. Sundermann sorgt als Hüttenwart für Sauberkeit und mehr. In den Sommermonaten schaut er täglich nach dem Rechten, fegt im Inneren der Schutzhütte, harkt vor dem Eingangsbereich, schaut, dass das fließende Wasser läuft und die Sitzbänke und Tische sauber sind, sammelt Papier auf, entfernt Kerzenwachs vom großen Tisch, putzt alle Sitzgelegenheiten. „Ich mache die Arbeit gerne, freue mich natürlich darüber, wenn die Einzelpersonen oder Gruppen auch beim Verlassen der Schutzhütte auf ein gutes äußeres Erscheinungsbild Wert gelegt haben.“

Das äußere Erscheinungsbild und die Atmosphäre hätten sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt gebessert, ist Sundermann auch ein wenig stolz auf seine Einsatz und die Folgen dadurch. Er sagt aber auch dieses: „Die Vandalismus-Aktivitäten Unbekannter, die hier und da passieren, sorgen natürlich für Unmut, viel zusätzliche Arbeit – und leider sind sie auch demotivierend für das ehrenamtliche Engagement.“

Sundermann übernahm 2014 die Tätigkeit als Hüttenwart von Aloys Markfort, der zehn Jahre für eine „gute Stube“ gesorgt hatte. „Da die Wanderer und Radfahrer, die Westbevern und Umgebung erkunden, teilweise aus Nachbarländer kommen, sind es rund 1500 Gäste, die im Verlauf eines Jahres die Krinkhütte für eine kurze Verweildauer nutzen.“ Das stetig größer werdende Wanderer- und Radwegenetz in NRW und darüber hinaus führe dazu, dass Westbevern und nicht zuletzt das Naturgebiet Haus Langen noch mehr durchquert werde. Sundermann: „Um die 20 Gruppen sind es pro Jahr, die über die Stadttouristik Telgte ein Besuch anmelden.“ Aufgrund der Pandemie sei ein längeren Aufenthalt jetzt nicht möglich. So habe es für die Krinkhütte im vergangenen Jahr auch keine Buchungen gegeben. Was 2021 möglich sein wird, hängt auch für den Krink von der weiteren Corona-Entwicklung und den Entscheidungen der Politiker ab. Wanderungen von Familien, zwei Personen und von Einzelnen werde und könne es aber auch in diesem Jahr reichlich geben“, sagt Sundermann. Hinaus in die Natur, die schöne Luft und die Landschaft genießen, „das ist gerade in dieser schwierigen Zeit angesagt“. Der Hüttenwart weiter: „Es gibt somit immer etwas zu tun.“

„Es ist stets alles sauber in der Hütte und außerhalb“, habe jungst ein Wanderer aus Münster die Arbeit gelobt. Günter Sundermann nimmt solche Komplimente gerne entgegen, gibt sie auch weiter an Wilfried Suer und Hubert Burlage, die ihn über einen längeren Zeitraum aufgrund einer Beinverletzung gut vertreten haben. „Wilfried und Hubert haben das klasse gemacht.“

Nachdem der Schnee weggeräumt ist, stehen für Sundermann die ersten Tätigkeiten für die kommende Wandersaison an. Dafür macht er sich vormittags mit dem Fahrrad auf den Weg zur Krinkhütte und legt Hand an. Eine größere Frühjahrsputzaktion steht ebenfalls an. Dann sind mehrere Krinkrentner – Günter Sundermann gehört auch zur großen Gemeinschaft – im Einsatz, um den gesamten Bereich in Augenschein zu nehmen – falls das in den nächsten Wochen erlaubt ist.

„Ich freue mich, dass ich nun wieder regelmäßig meiner Tätigkeit nachkommen kann“, betont der 67-Jährige. Die Tätigkeit? Das bedeutet zusammengefasst dieses: an der Krinkhütte für das Wohl der Allgemeinheit zu sorgen.