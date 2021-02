Der Finanzausschuss hatte am Dienstag in seiner ganztägigen Sitzung auch über die Bezuschussung von Vereinen und Verbänden im Jahr 2021 zu entscheiden, die einen Antrag darauf gestellt hatten. Der Heimatverein Telgte darf sich über insgesamt 2900 Euro freuen – 900 Euro für die Durchführung von Veranstaltungen zur Heimatkultur und 2000 Euro für die Stadtverschönerung. 2000 Euro erhält auch der Kultur-Freundeskreis zur Förderung seiner Konzertreihe und der Kulturarbeit. 400 Euro gehen an die AIDS-Hilfe Ahlen zur Unterhaltung des Spritzenautomaten. 500 Euro erhält die Lebenshilfe im Kreis Warendorf für die Durchführung von Freizeitangeboten für Menschen mit einer Behinderung. Der Telgter Teiler bekommt einen Zuschuss in Höhe von 4800 Euro zu den Mietkosten für sein Ladenlokal. Über 13 000 Euro kann sich das Frauenhaus als Unterstützung für die Anschaffung eines neuen Transporters freuen. 25 000 Euro hatte der Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern als Zuschuss für den Bau eines unterirdischen Löschwassertanks an seiner Anlage beantragt. Darüber musste nicht mehr entschieden werden, da die Stadt in der Nähe eine Zisterne in die Erde setzt, aus der der Verein im Notfall sein Löschwasser beziehen kann. Abgelehnt wurde der Antrag auf Bezuschussung von Anne Papenbrock und Irmgard Pelster, die ein Buch über den Westbeverner Maler Anton Weskamp veröffentlichen möchten. Gleiches galt für das Deutsche Jugendherbergswerk, das auf einen Zuschuss zum laufenden Betrieb gehofft hatte. Ein konkreter Betrag war nicht angegeben worden.