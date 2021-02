Digitalisierung vorantreiben

Einen ordentlichen Batzen Geld muss Kämmerer Stephan Herzig in seinem Haushalt für das laufenden Jahr zusätzlich bereitstellen. Denn in der Sitzung des Finanzausschusses wurde eine Vielzahl der 45 Anträge der vier Fraktionen positiv beschieden, was in der Regel mit weiteren Ausgaben verbunden ist.

Auf Antrag der FDP werden neben den bereits im Etatentwurf stehenden 215 000 Euro weitere 50 000 Euro für die Digitalisierung bereitgestellt. „Futter für die Digitalisierung ist immer wichtig“, unterstützte Marian Husmann ( Grüne ) das FDP-Anliegen. Grüne und FDP stimmten dafür, CDU und SPD dagegen.

Einstimmig wurde entschieden, dass der neu anzuschaffende Verwaltungsdienstwagen ein E-Auto – mindestens aber ein Hybrid – sein soll.

SPD und Grünen setzten gemeinsam durch, dass die OGS- und Übermittagbetreuung für die unterste Einkommensstufe bis 25 000 Euro ab dem kommenden Schuljahr auf null gesetzt werden.

10 000 Euro für die Planung eines Wohnhauses in städtischem Besitz für Obdachlose und Flüchtlinge werden eingestellt. Grüne, SPD und FDP stimmten dafür. Ein Investorenmodell ist dabei kein Thema mehr.

Die motorbetriebenen Geräte des Bauhof für die Grünpflege sind laut und wenig umweltfreundlich. Deshalb soll künftig auf Akkubetrieb gesetzt werden. 10 000 Euro ist das FDP, SPD und Grünen wert.

5000 Euro wurden einstimmig bereitgestellt, um in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Ostmünsterland eine Infrastruktur für mehr Ladestationen für Elektroautos und Elektrofahrräder aufzubauen. Zudem sollen Gespräche über die Errichtung einer Wasserstofftanksäule geführt werden.

Abgelehnt wurde von Grünen und CDU der FDP-Antrag, 100 000 Euro für die Planung eines höhengleichen Bahnübergangs im Bereich Clemenspark/Orkotten bereitzustellen. Auch wenn das Projekt von allen als vernünftig und wichtig erachtet wird, so wurden die Kosten doch als zu hoch erachtet.

Auf Antrag der CDU wurden einstimmig zusätzlich zum Haushaltsansatz 35 000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen eingestellt. Entschieden wird nach Bedürftigkeit. Um 45 000 Euro wird der Ansatz für die Erhaltung der Wirtschaftswege erhöht.

Mit den Stimmen von Grünen und FDP wurden 10 000 Euro für die Fortentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen Telgte und Münster bereitgestellt. Dadurch soll die Stadt bei diesem Thema handlungsfähig bleiben und konzeptionell mit der Stadt Münster zusammenarbeiten können.

Auf dem Fahrradstreifen am Orkotten, beginnend direkt am Telgter Ei, soll für mehr Sicherheit gesorgt werden. 3000 Euro werden dafür bereitgestellt. Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann stellte aber direkt klar, dass dieses Teilstück der Kreisstraße 50 nie zu einem Radweg werden könne, weil die Straße zu schmal sei, und deshalb immer ein Schutzstreifen bleibe. Gedacht ist an eine Einfärbung der Fahrbahn.

20 000 Euro werden zur Bezuschussung bei der Anschaffung privater Lastenräder analog zum in Ostbevern praktizierten Modell bereitgestellt. Grüne und SPD setzten das durch.

Um 40 000 Euro wird der Ansatz zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen erhöht.

Aufgewertet werden soll das Spielplatzangebot. 50 000 Euro werden in den Haushalt dafür eingestellt – 40 000 Euro für Neuanschaffungen und 10 000 Euro für die Pflege.