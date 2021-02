Da kämpft sich jemand zurück ins Leben. Einen bedeutenden Teil des Weges hat er schon bewältigt. Wilhelm Hoernemann steckte sich irgendwann rund um Weihnachten mit dem Coronavirus an. Am 30. Dezember bekam er Symptome. Sie wurden schlimmer. Der 74-Jährige lag schließlich auf der Intensivstation und musste dort zehn Tage lang beatmet werden. Seine Lunge hatte sich entzündet, sie war nicht mehr in der Lage, seinen Körper selbstständig mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Vorher vollständig fit „Seit dem 10. Februar ist er bei uns“, berichtet Prof. Dr. Svenja Happe, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Neurologie der Klinik Maria Frieden. „Herr Hoernemann war vorher vollständig fit“, sagt Happe.